Prihaja nov roman o Jamesu Bondu: agent bo preprečil atentat na kralja Karla III.

64-letni avtor je prepričan, da kralj Karel III. ne bo zameril njegovemu romanu o agentu 007. "Je pameten fant, ima smisel za humor in je tudi oboževalec Bonda," je povedal v intervjuju za britanski časnik The Times. "Mogoče se nekega dne srečava in pogovoriva o tem," je dodal.

V romanu V službi njegovega veličanstva (On His Majesty's Secret Service) bo agent zadolžen za preprečitev poskusa atentata na Charlesa.

Zgodba se začne na dan izida romana. Bogati ekscentrik, ki si domišlja, da je prestolonaslednik, najame ekipo plačancev, da bi ubili kralja med slovesnostjo kronanja. V zadnjem trenutku pošljejo agenta 007, da prepreči smrtonosni načrt.

Naslov knjige se nanaša na roman V službi njenega veličanstva (On Her Majesty's Secret Service) avtorja Jamesa Bonda Iana Fleminga, ki je izšel pred 60 leti.

Zaplet romana preveč občutljiv za kraljevo družino

Higsonu, ki je napisal že nekaj knjig o dogodivščinah mladega Jamesa Bonda, so potomci Flemingovih naročili, naj napiše roman o agentu v poznejših letih. Izkupiček od prodaje so sprva nameravali nameniti kraljevi dobrodelni ustanovi Prince's Trust. Vendar pa je zaplet romana po Higsonovih besedah preveč občutljiv za kraljevo družino, zato so se v kraljevi palači odločili, da ne bodo sodelovali.

Člani kraljeve družini redni gosti na premierah filmov tajnega agenta

Predstavniki britanske kraljeve družine so redni gosti na premierah filmov o Jamesu Bondu. Ko je še nosil naziv princ Walesa, je Charles pogosto obiskal tudi snemanja, tudi snemanje zadnjega filma Ni čas za smrt.