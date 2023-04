Pred 70 leti je izšel prvi roman o Jamesu Bondu

Da bi se odvrnil od misli o skorajšnjem koncu samskega življenja, je Ian Fleming, nekdanji pripadnik tajne službe, sedel za pisalni stroj. Roman je začel pisati leta 1952 na svojem posestvu Goldeneye na Jamajki. Dobro leto pozneje, 13. aprila 1953, je v Veliki Britaniji izšel roman Casino Royale, s katerim se je rodil vohunski junak James Bond, agent 007.

Fleming si nikoli ni mislil, da bo njegov lik nekega dne postal tako znan. V resnici so avtorja obhajali veliki dvomi, ko je svoj rokopis za Casino Royale končal po dobrih dveh mesecih in ga poslal prijatelju, pisatelju Williamu Plomerju. A ta je prepoznal potencial knjige o agentu 007 in opogumil svojega prijatelja.

Tudi Flemingov starejši brat Peter je bil takrat že uveljavljen avtor potopisne literature. Svojega založnika, ki je sprva pokazal malo zanimanja za Casino Royale, je prepričal o izdaji romana. In obrestovalo se je. V Veliki Britaniji je Casino Royale takoj postal uspešnica. Manj kot mesec dni po izidu so razprodali prvih 4.700 izvodov knjige.

Fleming s Seanom Conneryjem, prvim filmskim Jamesom Bondom Foto: Guliverimage

Flemingov navdih za Casino Royale so bili njegove lastne izkušnje pripadnika britanske mornariške obveščevalne službe med drugo svetovno vojno in resnični dogodki, ki jim je bil priča v tem času. Fleming, rojen 28. maja 1908 v Londonu, je pred tem delal kot novinar in borzni posrednik. Liku vohuna, ki ga je ustvaril, je dodal veliko svojih osebnostnih lastnosti.

Casino Royale je prinesel odmik od do takrat običajnega klasičnega kriminalnega trilerja. Flemingovo dinamično pripovedovanje je očaralo z nenavadno hitrim zapletom, napeto akcijo in živahnimi liki. S tem je vzpostavil nov standard za trilerje in pustolovske romane, ki se je obdržal vse do danes.

V Bondu je Fleming ustvaril tudi nov tip junaka. Vljuden in kulturen, a tudi sposoben ekstremnega nasilja, kadar je to potrebno - kavalir in morilec hkrati, česar prej ni bilo. Prelomen je bil tudi njegov izjemno nazoren opis nasilja in spolnosti, kar takrat ni minilo brez kontroverznosti. Je pa pomagalo utrditi Bondovo podobo trdega in brezkompromisnega junaka.

Fleming leta 1963 na snemanju bondiade Iz Rusije z ljubeznijo Foto: Guliverimage

70 let pozneje je tajni agent 007 fenomen pop kulture. Po Casino Royale je sledilo še enajst Flemingovih romanov in dve zbirki kratkih zgodb, ki so bile prevedene v številne jezike. Nastalo je veliko licenciranih zgodb o Jamesu Bondu izpod peresa drugih avtorjev.

Leta 1962 se je tudi začela slavna in finančno zelo uspešna serija filmov o James Bondu s Seanom Conneryjem v glavni vlogi, ki s številnimi drugimi igralci v naslovni vlogi traja vse do danes. Doslej je bilo posnetih 25 filmov. Fleming je umrl 12. avgusta 1964, mesec dni preden je v kinematografe prišel tretji film o James Bondu Goldfinger, ki je postal prvi z oskarjem nagrajeni film o agentu 007.

Ob 70. obletnici romana Casino Royale bodo ponovno izšli vsi romani in kratke zgodbe Iana Fleminga o Jamesu Bondu. A upravitelj avtorskih pravic, založba Ian Fleming Publications, je povzročila veliko razburjenje z napovedjo, da bodo v novi izdaji romanov ob obletnici odstranili ali spremenili izraze in reference, ki bi jih danes lahko imeli za žaljive. Casino Royale naj bi sicer tudi v novi izdaji izšel nespremenjen.

Preberite še: