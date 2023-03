Iz knjig Agathe Christie brišejo izraze, ki zdaj veljajo za žaljive

Detektivske zgodbe legendarne Agathe Christie so najnovejše v vrsti knjižnih klasik, iz katerih so umaknili izraze, ki so bili v času pisanja teh knjig povsem običajni, zdaj pa veljajo za žaljive.

Iz novih digitalnih izdaj knjig kraljice kriminalk Agathe Christie so umaknili več besed in delov besedila, ki v sodobnosti veljajo za rasistične ali drugače žaljive, je poročal britanski časopis The Telegraph.

V založbi HarperCollins so se odločili za temeljit pregled in "čiščenje" knjig, ki jih je legendarna pisateljica napisala in izdala med letoma 1920 in 1976, ko je umrla.

Med drugim so iz knjige Skrivnostna smrt v Stylesu, prve detektivke Agathe Christie, umaknili del, ko detektiv Poirot za nekoga drugega reče, da je "Žid, seveda".

Igralec David Suchet kot detektiv Hercule Poirot Foto: Profimedia

V več kratkih zgodbah o gospodični Marple so besedo "domorodec" zamenjali z "domačin", opis služabnika kot "temnopoltega" pa so umaknili.

Knjige Agathe Christie so najnovejše v vrsti klasik, ki so v zadnjem času doživele tovrstne spremembe spornih izrazov. Prejšnji mesec so precej prahu dvignile napovedane prilagoditve romanov o vohunu Jamesu Bondu britanskega pisatelja Iana Fleminga.

"Nekatere rasistične besede, ki bi zdaj verjetno zelo burile duha, so spremenjene, a kar se da v skladu z izvirnim besedilom in takratnim časom," so februarja sporočili iz Ian Fleming Publications, ki je v lasti Flemingovih potomcev in upravlja pravice do romanov in kratkih zgodb o tajnem agentu 007.

Foto: Guliverimage

Dodali so, da bo v novih izdajah tudi opomba, da so romani nastali v času, ko so bili nekateri koncepti in stališča, ki bi jih danes lahko šteli za sporne, vsakdanji.

Pred tem so vrsto popravkov doživele tudi mladinske knjige Roalda Dahla, na primer Čarli in tovarna čokolade, Čarovnice in Matilda. Iz Dahlovih knjig so umaknili oznake, kot je "debel" in "grd", ter opise barve polti, te spremembe pa so vzbudile precej razburjenja. Oglasil se je celo priznani pisatelj Salman Rushdie, ki jih je označil za "absurdno cenzuro".

