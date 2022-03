Deset knjig, ki bi jih morala prebrati vsaka ženska

Marec je mesec v znamenju žensk in močnih junakinj. Izbrali smo junakinje, resnične ali izmišljene, ki so očarale našo domišljijo.

Za uvod v branje romanov o ženskih junakinjah je mogoče dobro prebrati knjigo Nepozabne: ženske, ki so premikale meje našega sveta in knjigo Pozabljena polovica. Obe omogočata vpogled v življenja izjemnih žensk 19. in 20. stoletja na Slovenskem in so omogočile kasnejšim generacijam žensk, da počnejo nekaj, kar je bilo prej dovoljeno le moškim. V njej so predstavljene bolj ali manj znane Slovenke, ki so si upale več. Za začetek roman pisateljice, ki je dobro poznala žensko vlogo na prelomu stoletja.

Njeno življenje – Zofka Kveder

Zofka Kveder je bila ena prvih slovenskih pisateljic in prva pisateljica, uvrščena v nacionalno zbirko Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev. Roman Njeno življenje je izdala leta 1914. V njem je poudarila, da četudi je ženska res središče družine, žal nima vpliva in ne moči, da bi lahko vplivala na potek svoje zgodbe. Ženska mora biti "pridna" in "ubogati", kajti "ni krmilarica svoje usode", njena sreča je odvisna od moškega.

Strah pred letenjem – Erica Jong

To je prvi in tudi najuspešnejši roman Erice Jong, v katerem odkrito in neposredno piše o ženski spolnosti. Ko je knjiga izšla v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja, je s svojimi kontroverznimi temami o osvoboditvi ženske postavila nove temelje. V romanu sledimo osvobajanju Isadore Wing in njenim spolnim užitkom. Zgodba govori o Američanki Isadori Wing, ki skupaj z možem odpotuje na Dunaj, kjer naj bi se udeležila kongresa psihoanalitičarjev. Tu spozna moškega, zaradi katerega zapusti svojega moža in se z njim odpravi na pohajkovanje po Evropi. Jongova spremlja Isadoro skozi razočaranja, nerodne odnose ter spolna spoznanja, skozi spopadanja z osebnimi težavami, spolnimi željami in moškimi v njenem življenju.

Vsi moramo biti feministi – Chimamanda Ngozi Adichie

Nigerijska pisateljica, ki živi v Združenih državah Amerike, je ta esej priredila po zelo občudovanem govoru na TEDx-u z istim naslovom. Chimamanda Ngozi Adichie bralcem ponuja edinstveno definicijo feminizma v enaindvajsetem stoletju. Na podlagi svojih izkušenj in globokega razumevanja pogosto prikritih resničnosti spolne politike je predstavila svoj pogled na to, kaj danes pomeni biti ženska.

Prebujenje – Kate Chopin

Prebujenje je zgodba o ženski, ki si je upala konec devetnajstega stoletja postaviti po robu tradicionalni družbi ameriškega juga in zase zahtevati drugačno življenje. Ko je leta 1899 izšel ta roman, je z njim povsem osupnila bralce s svojim iskrenim portretom notranjega sveta Edne Pontellier in kritiziranjem tedanje družbe. Odziv kritikov je bil seveda zelo oster. Roman kar sedemdeset let ni bil ponatisnjen.

Foto: Shutterstock

Ure – Michael Cunningham

Ameriški pisatelj Michael Cunningham, ki razume ženske, je za omenjeno delo prejel Pulitzerjevo nagrado za leposlovje in po knjigi je posnet film Ure do večnosti. V romanu opisuje zgodbe treh žensk, ki iščejo smisel svojega življenja. Ena je Virginia Woolf, ki piše v dvajsetih letih prejšnjega stoletja roman Gospa Dalloway, druga je gospodinja Laura Brown, ki konec štiridesetih let v Los Angelesu prebira roman Gospa Dalloway in je ta njena tolažba, tretja ženska pa je Clarissa Vaughan, sodobna različica Gospe Dalloway iz New Yorka, ki se poslavlja od prijatelja Richarda, pesnika, ki umira za aidsom.

Služkinje – Kathryn Stockett

Zgodba se odvija v majhnem mestu na ameriškem jugu, v državi Misisipi, sredi 20. stoletja. Je zgodba o tem, kako se ženske zoperstavijo družbenemu sistemu in normam. Zoperstavijo se sistemu, ki izkorišča temnopolte ljudi, in normam, kako bi se naj ženska obnašala, delala in živela. Ko ženska potrebuje pogum, da stopi iz množice neumnih zmot.

Ženske, ki tečejo z volkovi – Clarissa Pinkola Estés

V tej močni, strastni knjigi nas avtorica popelje nazaj v stare medkulturne arhetipske zgodbe, da bi našle svojo divjo žensko, da bi se soočile s strahovi in postale usmerjevalke svojih življenj, da bi pogumne prenesle vse življenjske izzive in se otresle vlog, ki jim jih dodeli družba.

Čas nedolžnosti – Edith Wharton

Edith Wharton je postala prva ženska, ki je prejela Pulitzerjevo nagrado za leposlovje. Z mojstrskim romanom iz leta 1920, ki govori o mladem paru višjega razreda, čigar bližajoči se zakon ogroža videz zapeljive sestrične bodoče neveste, nas zapelje v čas, ko so se ljudje bolj kot škandala bali ljubezni.

Deklina zgodba – Margaret Atwood

Zgodba je postavljena v bližnjo prihodnost, v namišljeno republiko Gilead. Po političnem udaru je vzpostavljen nov režim, ki nikakor ni naklonjen ženskam. Glavna ženska vloga je porod, ne glede na to, ali ima ženska željo po otroku in ali si to želi z moškim, ki mu je dodeljen. Uradna politika je, da so vsi moški plodni, in če ni otroka, je za to kriva ženska.

Slavenka Drakulić – Dora in Minotaver

V romanu izjemna hrvaška pisateljica piše o ženski Dori Maar, ki je ob slavnem geniju Pablu Picassu pozabila na umetnico v sebi. Žensko, ki jo je moški potisnil v ljubosumje, depresijo, odvisnost, klečeplazenje ter v nezdrav odnos in končno pogubo.

Za konec še dodatno obvezno branje slovenske novinarke in publicistke

Irena Štaudohar – Kaj hoče ženska

Irena Štaudohar je zbrala zgodbe močnih žensk, ki so si dovolile biti samosvoje, ki niso sprejemale kompromisov, ki jih ni zanimalo, kaj si drugi mislijo o njih, ki so uresničile svoje talente in odprle svoje srce. In kot je zapisala v uvodu knjige, se ženske največ naučimo iz življenja drugih žensk. "A na koncu vseh teh življenjskih zgodb je pomembno spoznanje, ki včasih pride prej, največkrat pa šele z izkušnjami in se ga lahko naučimo le sami – samospoštovanje, ljubezen do sebe je največja vzletna steza za srečo."

Želimo Vam veliko užitka pri prebiranju!