Zanimivosti iz zakulisja snemanja filma o agentu 007, ki jih še ne poznate

Nocoj ob 19. uri si boste na Planetu lahko ogledali akcijski triler Vohun, ki me je ljubil (The Spy Who Loved Me). V vlogi Jamesa Bonda bo nastopil igralec Roger Moore, ki je ta film označil za svojega najljubšega. V nadaljevanju si lahko preberete pet zanimivosti iz zakulisja nastajanja te filmske uspešnice

1. Uvodni prizor je bil načrtovan že za predhodno uspešnico o agentu 007.

Uvodni prizor filma Vohun, ki me je ljubil (The Spy Who Loved Me) prikazuje Jamesa Bonda, ki smuča proti robu pečine in nato odpre padalo, na katerem je zastava Združenega kraljestva. Gre za enega boljših prizorov v vseh filmih o agentu 007. Ideja za ta prizor je nastala že za film V službi njenega veličanstva (On Her Majesty’s Secret Service), v katerem je v glavni vlogi nastopal George Lazenby. Takrat so morali nazadnje idejo opustiti, saj še niso imeli ustrezne tehnologije in denarja za njeno uresničitev.

Uvodni prizor filma Vohun, ki me je ljubil 2. Produkcija tega filma je bila do takrat najdražja izmed vseh.

Mož z zlato pištolo (The Man With The Golden Gun), predhodni film o agentu 007, je prejel nekaj negativnih kritik, ki niso nakazovale svetle prihodnosti naslednjih filmov v franšizi. Ne glede na to se je režiser odločil vložiti 13,5 milijona ameriških dolarjev v produkcijo filma Vohun, ki me je ljubil (The Spy Who Loved Me), kar je bil do takrat največji strošek za produkcijo filma. Trenutno naziv najdražje produkcije pripada filmu Spectre, saj je ta znašala kar 245 milijonov ameriških dolarjev.

3. Zlobnež, proti kateremu se v filmu bori James Bond, je med snemanjem zelo trpel.

V filmski zgodbi kot nasprotnik Jamesa Bonda nastopa velikan z jeklenimi zobmi, ostrimi kot rezilo. V vlogi je zaigral igralec Richard Kiel, ki je jeklene zobe na snemanju lahko nosil največ pol minute, saj je med nošenjem čutil močno bolečino. Na snemanju je moral njegov lik izvesti smešne grimase, kar pa je bil zaradi bolečin za igralca velik izziv.

Richard Kiel v vlogi velikana z jeklenimi zobmi 4. Filmska ekipa ni bila zadovoljna z lokalno hrano na prizorišču snemanja.

Film Vohun, ki me je ljubil (The Spy ho Loved Me) so snemali v Egiptu. Tamkajšnja hrana filmski ekipi ni ustrezala, zato je moral vajeti v kuhinji v roke vzeti režiser Albert R. Broccoli. Sprva je naročil dostavo hrane z letalom iz Anglije, kar pa se ni izšlo po načrtu, saj so pozabili vklopiti hladilnik. Vsa hrana se je zato pokvarila in ob prihodu ni bila primerna za uživanje. Režiser je nato kupil potrebne lonce in pripeljal testenine iz Kaira. Za celotno filmsko ekipo je skuhal kosilo, ki so ga pohvalili vsi, in s tem dokazal, kaj na kulinaričnem področju pomenijo italijanske korenine.

5. Sprememba naslova skladbe za ta film je prekinila tradicijo.

Do takrat je vsaka filmska skladba nosila enak naslov, kot ga je imel film. S filmom Vohun, ki me je ljubil (The Spy Who Loved Me) pa se je zgodila sprememba. Skladbo za film je odpela Carly Simons, nosila pa je naslov Nobody Does It Better. S tem je bila prekinjena tradicija, se pa originalni naslov filma pojavi v besedilu pesmi.

Film Vohun, ki me je ljubil (The Spy Who Loved Me), v katerem bo v glavni vlogi nastopil Roger Moore, si lahko na Planetu ogledate nocoj ob 19. uri. Ne zamudite pa še ene njegove uspešnice o agentu 007, ki nosi naslov Operacija Vesolje (Moonraker) in bo sledila ob 21.25.

