Zvezdnik Montyja Pythona žaluje: Še pred kratkim sva praznovala

Sloviti britanski komik in igralec je sporočil, da mu je umrla žena, s katero je bil poročen kar 57 let.

Sir Michael Palin, britanski igralec in TV-voditelj, najbolj znan kot član komične skupine Monty Python, je ovdovel. Kot je sporočil v zapisu, objavljenem na njegovi spletni strani, je umrla njegova žena Helen, ki jo je spoznal pri le 16 letih, poročena pa sta bila 57 let.

"Moja ljuba žena Helen je mirno umrla v torek v zgodnjih jutranjih urah," je zapisal Palin, "že več let je trpela za kroničnimi bolečinami, pred nekaj leti pa so ji postavili še diagnozo odpovedi ledvic."

Palin z ženo Helen leta 1997 Foto: Guliverimage

"Spoznala sva se med poletnimi počitnicami na obali Suffolka, ko sva oba imela 16 let, poročila pa sva se v zgodnjih dvajsetih. Pred dvema tednoma in pol sva praznovala 57. obletnico poroke," je še zapisal, "njena smrt je neopisljiva izguba zame, za najine tri otroke in štiri vnuke. Bila je temelj mojega življenja, njena tiha modrost je vodila vse moje odločitve, njen humor in razum pa sta bila bistvo najinega skupnega življenja."

Palin je zgodbo o tem, kako je spoznal svojo ženo, prelil tudi v scenarij za BBC-jev TV-film East of Ipswich, posnet leta 1987.