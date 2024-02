Razdor v skupini Monty Python: "Od nekdaj sva se sovražila"

Eric Idle, nekdanji član legendarne britanske satirične skupine Monty Python, je pretekli konec tedna razburkal duhove, ko je na družbenem omrežju X zapisal, da mora pri 80 letih še vedno delati zaradi "finančnih razlogov". Dodal je, da je bil lani prisiljen prodati svoj dom in da kljub velikemu uspehu skupine Monty Python še zdaleč ni premožen.

"Nikoli si nisem mislil, da mi bodo pri teh letih prihodki tako usahnili," je zapisal, nato pa kot razlog za to navedel slabo upravljanje z dediščino skupine Monty Python. Konkretno je za to obtožil menedžerko skupine Holly Gilliam, sicer hčerko Terryja Gilliama, njegovega kolega iz Monty Python.

Z leve: Michael Palin, Eric Idle, Terry Jones, Terry Gilliam in John Cleese leta 2013. Šesti član skupine Monty Python Graham Chapman je umrl leta 1989. Foto: Guliverimage

"Če si za menedžerja izbereš Gilliamovega otroka, te to pač ne more presenetiti," je bridko zapisal, "že en Gilliam je slab. Dva pa lahko uničita katerokoli podjetje."

Idlov izliv besa pa se s tem še ni končal. Ko ga je nek sledilec vprašal, ali sta si z igralcem Johnom Cleesom, še enim nekdanjim pythonovcem, blizu, mu je Idle odgovoril, da se nista videla že sedem let. Nek drug sledilec je odvrnil, da ga je ta odgovor užalostil, Idle pa je pribil: "Zakaj? Mene to osrečuje."

Cleese in Idle v filmu Dediča iz leta 1993 Foto: Guliverimage

Na Idlove besede se je pozneje na omrežju X odzval tudi John Cleese, ki je stopil v bran Holly Gilliam in poudaril, da je istega mnenja tudi kolega iz Monty Python Michael Palin. Nato je ostro pokomentiral tudi svoj odnos z Ericom Idlom: "Od nekdaj sva se sovražila in prezirala, toda šele pred kratkim je resnica začela prihajati na dan."

Skupino Monty Python, ustanovljeno leta 1969, so sestavljali Graham Chapman, John Cleese, Terry Gilliam, Eric Idle, Terry Jones in Michael Palin. Leta 1989 je umrl Chapman, leta 2020 pa Jones, glavni ustvarjalec izvirne in nadrealistične forme Letečega cirkusa Montyja Pythona ter režiser njihovih filmov Monty Python in sveti gral, Brianovo življenje in Smisel življenja.