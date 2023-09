Cher in njen 40 let mlajši fant sta spet skupaj

Pevka Cher je ta teden na pariški teden mode prišla v spremstvu raperja Alexandra Edwardsa in tako potrdila, da sta spet skupaj. Legendarno pevko in 40 let mlajšega raperja so prvič skupaj opazili novembra lani, marca letos sta svojo zvezo potrdila, ko sta se v javnosti poljubila, nato pa naj bi se maja razšla.

Zdaj med njima očitno spet cveti ljubezen, saj sta na pariškem tednu mode nasmejano pozirala skupaj.

Foto: Guliverimage

Cher je v začetku letošnjega leta v pogovorni oddaji pevke Kelly Clarkson govorila o njuni zvezi in komentirala tudi veliko razliko v njunih letih: "Na papirju je videti nekoliko smešno, a se v resnici odlično ujameva. Moškim ne pripisujem dobrih lastnosti, če si jih ne zaslužijo, toda on je fantastičen, zelo ljubezniv, pameten, nadarjen in resnično zabaven. Pa tudi precej čeden."

