Sodišče Severini vrnilo sina: "Pri tem se ne bom ustavila"

Severina Vučković in Milan Popović si znova delita skrbništvo nad sinom, so za Index potrdili v pevkini ekipi. Potem ko je vrhovno sodišče razveljavilo sodbo županijskega sodišča v Splitu in skrbništvo nad Severininim sinom vrnilo očetu Milanu Popoviću, je prišlo do preobrata v primeru Vučković-Popović. "Ne bom se ustavila pri tem. Zahtevala bom izključno skrbništvo," je ob tem Severina dejala za Index.

Županijsko sodišče v Splitu je ponovilo svojo prejšnjo pravnomočno odločitev, po kateri sta oče in mati dolžna "sporazumno in enakopravno opravljati starševsko skrb".

Severina je za Index povedala, da ni pričakovala, da bo sodišče tako hitro sprejelo novo odločitev. "Nisem pričakovala, da bo splitsko županijsko sodišče tako hitro sprejelo novo odločitev, saj je bilo doslej v mojem primeru, torej mojega otroka, vse počasno, polno krivic in korupcije," je dejal.

Prosila bo za neodvisno skrbništvo

"Vse je bolje kot imeti sina dvakrat na teden po štiri ure, ampak ne bom se ustavila pri tem. Šla bom do konca, prosila bom za neodvisno skrbništvo in vsekakor se bom še naprej borila za vse ženske, torej njihove otroke, s katerimi se sistem ubada, 'močne in nemočne ženske'," je po novi sodbi povedala Severina.

"Mimogrede, v naši hiši je veliko praznovanje. Praznujemo dva rojstna dneva, prepir pa se nadaljuje ...", je dodala.

