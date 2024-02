Severina po izgubi skrbništva na oder pripeljala sina in ganila oboževalce #video

51-letna Severina Vučković pesmi Rodjeno moje, ki jo je izdala leta 2019 in posvetila svojemu sinu Aleksandru, na koncertih ne poje pogosto, saj jo spominja na mučno obdobje, ko se je borila za skrbništvo. Pred kratkim je skrbništvo v celoti izgubila, dobil pa ga je njegov oče in Severinin nekdanji mož Milan Popović. Takrat je dejala, da se bo zanj borila do zadnje kaplje krvi. "Sram me je, da se v tej državi z otrokom počnejo take stvari," je dodala.

Na torkovem koncertu v Samoboru je Severina na presenečenje številnih na oder pripeljala svojega sina Aleksandra. Na odru je bil le kratek čas in ni rekel ničesar, sta bila pa oba videti srečna in nasmejana. Posnetek si oglejte zgoraj. Preden je zapustil oder, je objel mamo. Severina je s to gesto ganila vse obiskovalce koncerta, ki se zavedajo, skozi kako težko obdobje gre.

Koncert je izvedla kljub temu, da je bila bolna in imela povišano telesno temperaturo.

