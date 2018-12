Kakšna eleganca: Elizabeta II. presenetila kritike, pohvale kar dežujejo

Britanska kraljica Elizabeta II. je v četrtek z rednim vlakom odpotovala na svoje podeželsko posestvo v Sandringhamu, kjer britanska kraljeva družina tradicionalno preživi božične in novoletne praznike. 92-letna britanska monarhinja, ki je na prestolu že 65 let, je javnost tokrat presenetila z izbiro garderobe, ki jo britanski modni kritiki hvalijo kot brezčasno.

Queen Elizabeth II's travel wardrobe champions British fashion. https://t.co/VLd43vjiGN pic.twitter.com/5hZYQsU7SI — Vogue Runway (@VogueRunway) December 21, 2018

Britanska kraljica Elizebeta II. je po poročanju britanskih medijev v četrtek spet dokazala, da kljub visoki in častitljivi starosti dobro ve, kako poskrbeti za eleganten in brezčasen videz.

92-letna monarhinja presenetila javnost z izbiro modnih kosov

Na železniški postaji v mestu King’s Lynn, od koder je Elizabeta II. nadaljevala pot na posestvo Sandringham, so krajani in mimoidoči kraljico lahko opazili v rjavem plašču, ki se zapenja z gumbi, ruto iz kolekcije Burberry in črno torbico londonske modne hiše Launer.

Queen Elizabeth II has arrived in Sandringham for her annual Christmas festivities on a regular train. https://t.co/tVyxYXt5bB — ODT Online (@odtnews) December 21, 2018

Poleg varnostnikov je kraljico na postaji spremljal njen asistent, ki je nosil dve kraljičini torbici. Prva, na kateri je bil šopek cvetja, je bila rdeča, drugi kos kraljičine prtljage pa je bila črna vintage aktovka.

Britanska kraljica Elizabeta II. Združenemu kraljestvu vlada že od leta 1953. Foto: Getty Images

Če se je kdo od mimoidočih spraševal, čigava sta omenjena kosa prtljage, je lahko opazil, da je bil eden od kosov označen z rumenim listkom, na katerem je pisalo Kraljica. Kot kaže, se tako kot navadnim smrtnikom tudi članom kraljevih družin kdaj zgodi, da se njihova prtljaga izgubi.

Kraljica je v Sandrigham tokrat odpotovala sama

Britanska kraljeva družina božične in novoletne praznike tradicionalno preživlja na posestvu v Sandringhamu. Vrhunec božičnega dogajanja je božični dan, ko se vsi člani kraljeve družine udeležijo božičnega bogoslužja v cerkvi svete Marije Magdalene.

Oboževalci kraljeve družine se takrat zberejo ob poti, ki vodi do cerkve. Tam lahko od blizu vidijo kraljico, princa Filipa in druge predstavnike družine, ki v četrtek v Sandringham niso odpotovali skupaj s kraljico. Po poročanju britanskih medijev se bodo kraljici na posestvu pridružili v prihodnjih dneh.