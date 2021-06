Angelina Jolie se vrača k nekdanji ljubezni

Junij ni srečen mesec le za Jennifer Lopez in Bena Afflecka, saj se s svojo nekdanjo ljubeznijo znova srečuje tudi igralka Angelina Jolie. Pred kratkim so jo namreč fotografirali, ko je s steklenico vina v roki vstopala v stanovanje igralca Jonnyja Leeja Millerja, s katerim je bila poročena med leti 1996 in 1999.

Ameriški mediji poročajo, da naj bi bivša zakonca uživala na večerji v njegovem stanovanju, ki ima čudovit razgled na brooklynski most in spodnji Manhattan.

Igralca sta po ločitvi ohranila stike. Foto: Gulliver/Getty Images

Priljubljena igralka naj bi nekdanjemu možu že predstavila dva od svojih otrok, najprej 12-letnega sina Knoxa, naslednji dan pa so jo opazili, kako je stanovanje nekdanjega moža zapuščala s 17-letnim sinom Paxom.

Angelina in Jonny, ki sta se prvič srečala na snemanju filma Hekerji, sta tudi po ločitvi ostala v tesnih stikih. Igralec se je leta 2011 udeležil premiere njenega filma V deželi krvi in ​​medu, viri blizu igralke pa pravijo, da je imel Jonny v srcu igralke zmeraj posebno mesto.

Leta 1995 sta skupaj nastopila v filmu Hekerji. Foto: Gulliver/Getty Images

Zvezdnica, ki je več let bila sodno bitko z bivšim možem Bradom Pittom, je v New Yorku praznovala tudi svoj 46. rojstni dan. Dogodek je obeležila z vsemi šestimi otroki, v New Yorku pa so obiskali muzeje in umetniške galerije ter si ogledali mesto.