Veliko panoramsko kolo se iz Ljubljane seli v Maribor #foto

Panoramsko kolo, ki trenutno še stoji v ljubljanskem BTC, med decembrskimi prazniki razveseljevalo prebivalce in obiskovalce štajerske prestolnice.

"Panoramsko kolo prestavljamo zato, ker gremo na božični sejem, ki ga pripravlja mesto Maribor, v Ljubljani smo samo do 26. novembra. Demontaža kolesa se začne sredi prihodnjega tedna, nato pa ga bodo odpeljali direktno v Maribor, kjer se bo začela njegova montaža," je za Siol.net povedal Silvo Žagar iz podjetja Lunapark Muller, ki upravlja s panoramskim kolesom.

Povedal je še, da bodo material za postavitev kolesa v Maribor prepeljali z okoli 60 vlačilci, ponovno postavljanje v štajerski prestolnici bo trajalo tri do štiri dni.

Panoramsko kolo bodo čez teden dni iz BTC preselili v Maribor. Foto: Bojan Puhek

Cena vožnje bo osem evrov za odrasle in šest evrov za otroke. "Maribor in tudi Slovenija imata sploh prvič tako visoko kolo," je povedal Žagar in dodal, da je podjetje v Sloveniji za tovrstna kolesa edini ponudnik. Lani je sicer v Mariboru stalo nekoliko nižje kolo, vožnja na njem je bila za odrasle en evro nižja.

Kolo bo stalo na glavnem mestnem trgu

33-metrsko panoramsko kolo bo kranjsko podjetje postavilo na Glavnem trgu v Mariboru, s čimer bo vrteče se kolo poskrbelo za glavno atrakcijo letošnje praznično obarvane štajerske prestolnice.

Fotografije panoramskega kolesa, ki trenutno še stoji v ljubljanskem BTC (foto: Bojan Puhek)

Kranjsko podjetje Lunapark Muller ima trenutno v ljubljanskem nakupovalnem središču BTC že postavljen mobilni lunapark s 15 atrakcijami, ena izmed njih pa je tudi panoramsko kolo, ki se bo kmalu preselilo v mesto ob Dravi in začelo delovati 30. novembra. Na isti dan bodo v Mariboru prižgali luči, kolo pa bo obratovalo do 31. decembra.

Foto: Bojan Puhek

Kolo naenkrat sprejme 144 ljudi

Panoramsko kolo, ki bo v Mariboru stalo na Glavnem trgu, je staro eno leto, poleg Ljubljane pa se je vrtelo že na Čatežu. 33-metrska vrteče-svetleča se atrakcija je za deset metrov višja kot lani in ima 24 gondol, na kolesu se lahko naenkrat pelje največ 144 ljudi.

Panoramska atrakcija ima 24 gondol in lahko naenkrat pelje največ 144 obiskovalcev. Foto: Bojan Puhek

