V hribih Bosne in Hercegovine raste hobitova vas #video

Milijana Miličević, najstarejša od štirih sester, ki so se odločile postaviti prvo hobitovo vas v jugovzhodni Evropi. Foto: Reuters

"Tukaj imamo pogosto družinska srečanja in tako smo se začele pogovarjati, kako bi lahko ta razgled izkoristile za turizem," je o novi atrakciji pri Kreševu, kakšnih 30 kilometrov zahodno od Sarajeva, za Reuters povedala Milijana Miličević, najstarejša od štirih sester, ki so se domislile nenavadne turistične atrakcije - vasice s hiškami oziroma zemljankami, v kakršnih so živeli hobiti, bitja iz romanov J. R. R. Tolkiena.

Idejna vodja hobitove vasi je 28-letna Marija, ki se je s sestrami Milijano, Vedrano in Valentino dogovorila, da bo vsaka po svojem okusu opremila eno hiško, vsem pa mora biti skupno, da odražajo okolje, v katerem stojijo.

Foto: Reuters

Dve hiški sta že dokončani, tri pa še urejajo, poroča Reuters in dodaja, da so prvo hobitovo vas v jugovzhodni Evropi že začeli obiskovati prvi turisti - ne le domači, temveč tudi iz drugih evropskih držav.

