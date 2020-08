V Črni gori upajo, da bodo porazno turistično sezono rešili Rusi #video

Avgusta so plaže v Črni gori običajno (pre)napolnjene, letos pa je tam mogoče opaziti le peščico kopalcev. Koronavirus je črnogorskemu turizmu zadal hud udarec, napovedi za letošnjo poletno sezono so povsem črnoglede – po poročanju Reutersa se bo v turistično blagajno steklo za 90 odstotkov manj prihodkov kot lani, ko so Črnogorci s turizmom zaslužili okoli 280 milijonov evrov.

Letos težav z množičnim turizmom ni, tako pa je bilo v preteklih letih:

Foto: Reuters

Da bi rešila, kar se rešiti da, je Črna gora prejšnji teden odprla svoje meje za državljane Rusije, ki so v prejšnjih letih predstavljali okoli tretjino turistov v državi. A črnogorska poteza ni dovolj, da bi ruski turisti vendarle prišli, saj bo morala potovanja v Črno goro najprej sprostiti tudi Rusija.

"Pričakujemo, da bodo pristojni v Rusiji sprejeli pozitivno odločitev in Črno goro postavili na zeleni seznam, to pa bo privedlo tudi do večjega obiska turistov," je za Reuters izjavila Željka Radak Kukavičić, direktorica črnogorske turistične organizacije, "prepričani smo, da bomo s tem v preostanku avgusta in septembra vsaj nekoliko nadoknadili izpad prihodkov v prvih sedmih mesecih letošnjega leta."

Foto: Reuters

Medtem pa vsi niso tako optimistični. "Promet je letos na okoli 12 odstotkih lanskega," je katastrofalne turistične številke za Reuters potrdil Krsto Niklanović, gostinec v Budvi, "in ne verjamem, da bo nenadoma začelo prihajati več turistov, niti iz Rusije. Se pa veselim svojih rednih gostov, ki imajo tukaj nepremičnine in sem prihajajo vsako leto."

Rusi sicer predstavljajo tretjino tujih lastnikov nepremičnin in podjetij v Črni gori.

