Velika sprememba v Črni gori

V črnogorski turistični organizaciji so za RSE ocenili, da bodo cene v hotelih na območju Budve, najbolj obiskanega obmorskega mesta v Črni gori, višje za sedem do 20 odstotkov. Foto: Shutterstock

Cene letovanj v Črni gori bodo v letošnji turistični sezoni od deset do 30 odstotkov višje kot lani, so za mrežo Radio Slobodna Evropa (RSE) ocenili v črnogorskem združenju ponudnikov zasebnih namestitev. Cene so za okoli deset odstotkov dvignili tudi v hotelih, podobna je podražitev gostinske ponudbe.

Cene dvoposteljne sobe v zasebni namestitvi bodo v Črni gori letos poleti znašale od 20 do 50 evrov na osebo, v apartmaju za štiri osebe pa od 50 evrov na osebo, odvisno od kategorije namestitve in lokacije, kažejo podatki Turistične organizacije Budva.

Inflacija je vplivala tudi na dvig cen hotelskih namestitev

"Še vedno smo na udaru pandemije covid-19. Nismo še okrevali, ker nismo imeli nikakršnih subvencij in programov podpore. K temu je zdaj treba dodati še inflacijo," je za RSE dejala Branka Džoganović iz črnogorskega združenja ponudnikov zasebnih namestitev.

Inflacija v Črni gori je v minulem letu znašala 17,2 odstotka, od začetka letošnjega leta pa so se cene zvišale za 14 odstotkov.

Inflacija je vplivala tudi na dvig cen hotelskih namestitev. Povprečna cena v trizvezdičnih hotelih bo od 28 do 46 evrov na osebo, v štirizvezdičnih od 37 do 140 evrov, v petzvezdičnih pa bo od 160 do 270 evrov na osebo.

Za okoli deset odstotkov se bo v Budvi v primerjavi z lansko turistično sezono podražila tudi gostinska ponudba, so ocenili v Združenju gostincev Budva. Kavo bo mogoče naročiti za okoli 1,40 evra, zajtrk za 3,5 evra, pice, testenine in solate za osem evrov, lignje, medtem ko kozice ali hobotnico za ceno, ki se bo gibala od 16 do 20 evrov, ribo pa za 40 evrov na kilogram.