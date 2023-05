Nutrije onesposobile plavajoči hiški na Špici

Plavajoči hiški, ki ju je javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice postavilo v Gruberjevem prekopu, bi morali goste sprejemati že vsaj en mesec. A podjetju so načrte prekrižali administrativni postopki in nutrije, ki so poškodovale cevi. V eno od hišk se je zaletelo tudi neznano plovilo in jo dodatno poškodovalo.

Turistični projekt Ljubljanskih parkirišč in tržnic, ki je v pristan v Gruberjevem prekopu v začetku leta zasidral dve plavajoči hiški, ne poteka po načrtih. Čeprav so v podjetju na prve goste računali že aprila, bo ljubljanski mestni svet šele konec meseca potrjeval spremembe akta o ustanovitvi družbe, ki ga morajo za oddajanje hišk dopolniti z ustreznimi turističnimi dejavnostmi.

A vmes je posegla tudi narava, saj so cevi hišk poškodovale nutrije, zato jih bodo morali zdaj zamenjati s takimi, ki bodo bolj odporne proti glodavcem. Kot da to ne bi bilo dovolj, se je v eno od hišk zaletelo neznano plovilo in jo tako poškodovalo, da bo potrebno popravilo.

Za hiški več kot četrt milijona

V podjetju, katerega vodenje je začasno prevzel nekdanji načelnik Upravne enote Ljubljana Bojan Babič, pravijo, da si zaradi vseh teh težav ne upajo napovedati, kdaj bi lahko bili hiški pripravljeni na oddajo, poleg tega morajo še pred tem skleniti pogodbo z Javnim zavodom Ljubljanski grad, ki bo po vzoru Hostla Celica prevzel turistično oddajanje.

Kot je znano, je javno podjetje hiški za več kot četrt milijona evrov z DDV kupilo od brežiške družbe 3maran v lasti nekdanjega direktorja Slovenske obveščevalno-varnostne agencije Sebastjana Selana. Podjetje je bilo edini ponudnik na razpisu, ki so ga objavili že lani spomladi.

Iz razpisne dokumentacije je razvidno, da ima ena hiška dve spalnici, v katerih lahko prespi do šest ljudi, druga hiška pa eno spalnico, ki je namenjena štirim ljudem. Obe imata kuhinjo, dnevno sobo z jedilnico, kopalnico in vgrajeno belo tehniko.

Na Barju bodo lovili nutrije



Na območju Krajinskega parka Ljubljansko barje bodo na podlagi izredne odločbe ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano z okoliškimi lovskimi družinami začeli izvajati poskus popolne odstranitve nutrij, je poročal Dnevnik. Iz krajinskega parka so sporočili, da odločba okoliškim lovskim družinam omogoča, da se bo lov izvajal na lovnih in nelovnih površinah tako podnevi kot ponoči, s pomočjo pasti živolovk. Ministrstvo je odločbo izdalo že lanskega septembra, vendar do zdaj še niso začeli izvajati izlova, saj še vedno potekajo priprave na proces, ki bo najverjetneje trajal vrsto let.