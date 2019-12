Prvi ledeni hotel na svetu 30 let pozneje #video

Leta 1989 so v kraju Jukkasjärvi na skrajnem severu Švedske prvič postavili hotel, zgrajen izključno z ledom in snegom. Gre za zamisel lokalnega podjetnika Yngveja Bergqvista, ki je želel v tem kraju, 200 kilometrov severno od polarnega kroga, turistom ponuditi resnično posebno izkušnjo.

Ledeni hotel oziroma ICEHOTEL, ki je medtem dobil že vrsto kopij, so pretekli konec tedna znova odprli - 30. sezono zapored. Ob jubileju pa so se njegovi ustvarjalci še posebej potrudili. K oblikovanju so povabili 33 umetnikov iz 16 držav, ki so ledeno strukturo oblikovali več tednov in med drugim postavili tudi štirimetrski stolp, na katerega se lahko gostje povzpnejo.

Pogled v ledeni hotel:

Gradnja ledenega hotela se vsako leto začne že marca, ko iz bližnje reke Torne izsekajo okoli 2.500 ton ledu. Tega nato v hladilnici hranijo do oktobra, ko se začne dejanska gradnja. Hotel običajno zaprejo v začetku marca - ko se začne taliti.

Nočitev v dvoposteljni sobi letos stane okoli 570 evrov, ob ledenih pa so na voljo tudi običajne, "tople" sobe - za tiste, ki so bolj zmrzljive sorte. Ledeni hotel namreč ponuja tudi vodene oglede za vse, ki jih zanima, kako je zgradba videti, ne želijo pa si spati na ledenih posteljah.

Od premiere pred tremi desetletji so v ledenem hotelu gostili že več kot milijon ljudi.

