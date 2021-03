Presahnjene Benetke: prebivalce presenetile nasedle gondole #video

Medtem ko so Benečani vajeni poplav njihovega slavnega mesta, pa so malo bolj presenečeni, ko nastopi izjemno nizka oseka.

Številni Benečani so bili presenečeni, ko so konec februarja v njihovih slavnih kanalih zagledali nasedle gondole, saj so namesto na oseko veliko bolj pripravljeni na visoko plimovanje morja in celo poplave, ki največkrat nastopijo v jesensko-zimskem času. A tokrat je bil prizor precej drugačen, saj se je pretekli petek gladina morja v laguni spustila za 48 centimetrov v primerjavi s povprečjem.

Tako nizka oseka je trajala nekaj ur, a je bilo dovolj, da so nekateri kanali povsem presahnili, kar je za seboj pustilo nasedle gondole in čolne ter presenečene izraze na obrazih domačinov.

Foto: Reuters

Foto: Reuters

Foto: Reuters

Foto: Reuters

Foto: Reuters

Proti poplavam se po novem borijo z zapornicami

Med oktobrom in marcem je v Benetkah sezona pojava, znanega kot acqua alta, visoke vode oziroma visokega plimovanja morja, ki poplavi mestne trge in ulice. Gre za splet okoliščin – visoke plime, nizkega zračnega tlaka in južnih vetrov –, zaradi katerih se morje nadpovprečno dvigne in poplavi najnižje ležeče dele mesta, med njimi tudi sloviti Trg svetega Marka.

Oktobra lani so prvič poskusno zagnali MOSE, eksperimentalni sistem 78 zapornic, postavljenih na treh glavnih vodnih poteh v mesto. Te so ob začetku visoke plime dvignili in tako morju preprečili, da bi vdrlo v mesto in ga poplavilo.

Sistem je deloval, a je v začetku decembra Benetke spet poplavilo, saj so hidrologi napačno ocenili stanje in prepozno aktivirali zapornice. Poplavilo je znameniti beneški Trg sv. Marka, voda pa je vdrla tudi v stolnico sv. Marka. Slabo vreme je v lanski sezoni poplav v Benečiji povzročilo za pol milijarde evrov škode.

