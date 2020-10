Z velikanskimi zapornicami so se Benetke prvič ubranile pred visoko plimo #video

Med oktobrom in marcem je v Benetkah sezona pojava, znanega kot acqua alta, visoka voda oziroma visoko plimovanje morja, ki poplavi mestne trge in ulice.

Foto: Reuters

Gre za splet okoliščin – visoke plime, nizkega zračnega tlaka in južnih vetrov –, zaradi katerih se morje nadpovprečno dvigne in poplavi najnižje ležeče dele mesta, med njimi sloviti Trg svetega Marka.

Pojav ni nov, a je v zadnjih letih zaradi podnebnih sprememb vse pogostejši in vse hujši. 12. novembra lani je kar 187 centimetrov visoka plima poplavila skoraj 90 odstotkov mesta in za sabo pustila opustošenje, po katerem si mnogi lokali, trgovine in druga podjetja še niso opomogli.

To soboto je bila v Benetkah napovedana prva acqua alta te sezone, visoka prek 130 centimetrov. Glede na to, da je Trg svetega Marka poplavljen že pri 90-centimetrski plimi, bi morala v soboto voda segati do kolen. Pa ni.

Kljub visoki plimi je Markov trg v soboto ostal suh. Foto: Reuters

Ta dan so namreč poskusno zagnali MOSE, eksperimentalni sistem 78 zapornic, postavljenih na treh glavnih vodnih poteh v mesto. Te so ob začetku visoke plime dvignili in tako morju preprečili, da bi vdrlo v mesto in ga poplavilo.

Foto: Reuters

In sistem je deloval. Na Trgu svetega Marka, kjer so sicer za vsak primer pripravili dvignjene podeste za pešce, se je pojavilo le nekaj luž ob kanalizacijskih jarkih, sicer pa je ostal suh, poročajo italijanski mediji.

Foto: Reuters

Projekt MOSE je sicer daleč od tega, da bi bil nov, načrtovati so ga začeli že davnega leta 1984, a je bila gradnja zaradi neprestanih podražitev in korupcije tako počasna, da večina Benečanov ni verjela, da bo kdaj dokončan. Nato so julija letos zapornice vendarle prvič dvignili, tedaj ob lepem vremenu in oseki. Prava preizkušnja pa je bila pretekli konec tedna, ko se je morje prvič letos zares močno dvignilo.

Foto: Reuters

Zunaj zapornic se je gladina dvignila za 132 centimetrov, v mestu pa le za 70 centimetrov. "To je zgodovinski dan za Benetke," je novinarjem dejal beneški župan Luigi Brugnaro, "izjemno smo zadovoljni, potem ko smo desetletja nemočno opazovali, kako je voda vdirala v mesto in za sabo puščala opustošenje."

Foto: Reuters

Delo sicer še ni končano, med drugim je na vrsti še dvig tal v najnižje ležečih delih mesta, ki jih poplavijo tudi bolj mile plime. Sistem bo Benetke za zdaj varoval pred najhujšim plimovanjem, zapornice bodo dvignili ob plimah, višjih od 130 centimetrov, s koncem prihodnjega leta pa se bodo začele dvigovati vsakič, ko bo plima presegla 110 centimetrov.

