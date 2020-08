Benetke: ker turist ni hotel nositi maske, so ga vrgli z vaporetta #video

Jezni potniki so ga nagnali z vodnega avtobusa in mu niso dovolili, da bi se ponovno vkrcal.

Italija je brez dvoma med državami, ki jih je koronavirus najhuje prizadel, in če ste se to poletje mudili tam, ste gotovo opazili, da po tej travmi Italijani – vsaj večina njih – vestno nosijo zaščitne maske.

Tudi zato v Benetkah niso bili potrpežljivi z moškim, domnevno nemškim turistom, ki na vaporettu (vodnem avtobusu) ni hotel nositi zaščitne maske.

Poglejte:

Incident se je zgodil pretekli konec tedna na postaji vodnega avtobusa pri Trgu svetega Marka. Po poročanju lokalnih medijev je moški z masko vstopil na vaporetto, nato pa si snel masko in je kljub opozorilom ni hotel več nadeti. Še več, posmehoval se je posadki in potnikom, ki so ga opozarjali na spoštovanje pravil, nato pa je ljudem prekipelo in so ga s silo odstranili z ladje.

Moški – šlo naj bi za turista iz Nemčije – se je nato skušal znova vkrcati in malo bi manjkalo, da bi se vnel pretep med njim in enim od jeznih potnikov.

Policisti neusmiljeno delijo kazni za neupoštevanje pravil

Prejšnji teden je sicer v Italiji v veljavo stopilo pravilo o obveznem nošenju mask med 18. in 6. uro na odprtih javnih prostorih, kjer ni mogoče vzdrževati medosebne razdalje. Ukrep je policija začela takoj strogo uveljavljati, po poročanju časopisa Corriere della Sera so že v prvih nekaj dneh izdali vrsto denarnih kazni.

Foto: Reuters

Med drugim so to storili na eni najbolj znanih turističnih točk v Rimu, pri fontani Trevi. Policisti so tam naleteli na skupino ljudi brez mask in jih opozorili, da jih morajo nositi. Večina si je maske takoj nadela, 29-letnik pa je dejal, da tega ne bo storil, ker "covid ne obstaja". Gotovo pa je obstajal plačilni nalog, ki so mu ga izdali policisti – kazen znaša 400 evrov.