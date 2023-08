Na stolp naj bi se povzpela v nedeljo zvečer okoli 22.40. Policija je pojasnila, da sta na poti po stopnicah preplezala ovire in vstopila v prostor med drugim in tretjim nivojem, ki je za javnost zaprt. Varnostniki so ju našli v zgodnjih jutranjih urah med rednim pregledom, preden so Eifflov stolp odprli za javnost.

S stolpa so jima pomagali priti gasilci in enota, usposobljena za reševanje ljudi z nevarnih višin.

Zaradi incidenta so stolp odprli kasneje kot običajno

Običajen čas odprtja Eifflovega stolpa je ob 9. uri zjutraj, zaradi incidenta pa so ga odprli okoli 10. ure.

Policija je turista zaslišala, a je tožilstvo dejalo, da "ker ni bila ugotovljena nobena škoda, je bila obtožba vdora na zgodovinsko in kulturno lokacijo zavrnjena". Družba Société d'Exploitation de la Tour Eiffel (Sete), ki upravlja stolp, je sporočila, da bo proti turistoma vložila pritožbo, vendar "ne predstavljata nobene očitne grožnje".

Obvestilo o bombi in skok s padalom

Pretekli teden sta se v Parizu zgodila še dva incidenta, povezana z Eifflovim stolpom. V soboto so stolp zaradi lažnega obvestila o bombi začasno zaprli in evakuirali štiri tisoč obiskovalcev. Dostop do ene glavnih pariških znamenitosti je bil zato dve uri onemogočen.

V četrtek pa je policija aretirala moškega, ki je s padalom skočil s stolpa, zaradi česar so stolp odprli nekoliko pozneje kot sicer. Družba, ki upravlja objekt, je proti moškemu vložila kazensko ovadbo.

