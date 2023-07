Ura pod Eifflovim stolpom že odšteva čas do OI #video

Leto dni pred olimpijskimi igrami v Parizu so prireditelji v pristanišču Port de la Bourdonnais pod Eifflovim stolpom, kjer turisti pogosto začenjajo plovbo po reki Seni, odkrili uro, ki bo štela čas do začetka olimpijskih iger 2024, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Ura odšteva dneve, ure, minute in sekunde, nastavljena pa je na 26. julij 2024, ko bo na sporedu odprtje iger. Uradnega zagona ure sta se danes v Parizu udeležila tudi predsednik Mednarodnega olimpijskega komiteja Thomas Bach in predsednik organizacijskega odbora iger Tony Estanguet.

Ura je zasnovana na način, da spominja na uradni znak iger. Na njej je tudi plamen, ki simbolizira igre.

"Vseeno, ali si športnik ali navijač. Leto dni pred igrami so se začela krepiti čustva in mislimo samo še na to prireditev," je na današnji slovesnosti povedal Estanguet, trikratni olimpijski prvak v kanuju na divjih vodah in napovedal: "Igre v osrčju mesta luči bodo spektakularne in nepozabne."