Odprli pohodno pot, kjer vlada neverjetna tišina

Pot vodi skozi gozd, v katerem drevesa prekriva debela plast maha, ki deluje kot zvočni izolator, zaradi česar je to območje izjemno tiho.

Pohodne poti običajno postanejo priljubljene zaradi sijajnih razgledov, ki jih ponujajo. A lahko stavijo tudi na drugačno kakovost in pohodnikom ponudijo spokojno tišino, kakršne je v sodobnem okolju vse manj.

Takšna je krožna pohodniška pot ob jezeru Cuifeng na Tajvanu, ki je pred kratkim prva na svetu dobila naziv "tihe poti". Podelila ji ga je mednarodna neprofitna organizacija Quiet Place International, ki se ukvarja z raziskovanjem hrupa v urbanih in naravnih okoljih ter ozaveščanjem javnosti o tem, kako pomembna je tišina za našo dobrobit.

Mah kot zvočna izolacija

Foto: Quiet Parks International Pohodniška pot, ki je okoli 135 kilometrov oddaljena od tajvanske prestolnice Tajpej, v dolžino meri slabe štiri kilometre in leži med 1900 ter 2000 metri nadmorske višine. Njena posebnost je, da vodi skozi gozd, v katerem so drevesa in tla prekrita z debelo plastjo mahu, ki deluje kot naravna zvočna izolacija.

Zaradi tega na tem območju vlada izjemna tišina, na najtišjem odseku poti so leta 2014 izmerili pičlih 25 decibelov, kar pomeni skoraj popolno tišino, so ob prejemu naziva tihe poti sporočili iz tajvanskega zavoda za gozdove.

"Tišina ne pomeni, da tukaj ni ničesar," je ob tem za CNN poudarila Laila Fan, strokovnjakinja za naravno akustiko, ki na tem območju pogosto snema zvoke narave, kot so žvrgolenje ptic, brenčanje žuželk in šumenje dreves v vetru, "nekaj je vedno prisotno, a tega nikoli ne opazimo, saj ne poslušamo zares."

