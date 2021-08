Nova atrakcija v Sredozemlju: čudežni gozd pod morsko gladino #video

Na Cipru so za javnost odprli spektakularno atrakcijo: v morju ob jugovzhodni obali otoka so odprli podvodno galerijo, ki daje vtis gozda pod morsko gladino.

Če na morje pred ciprskim letoviščem Ayia Napa pogledate z obale, je videti kot povsem običajno - morje. Ko se spustite pod gladino, pa se odpre pogled na nadrealno novo atrakcijo, ki so jo za javnost odprli pred kratkim. To je MUSAN, muzej podvodnih skulptur, zasnovan kot čudežni gozd pod morsko gladino.

Sestavlja ga več kot 90 umetnostnih del, med njimi so nekatera dobesedno v obliki dreves, druga pa del gozda predstavljajo simbolno.

Foto: Jason deCaires Taylor

Skulpture v obliki dreves so izdelane iz inertnih materialov, ki ne bodo vplivali na okolje, zasnovane pa so tako, da bodo privabljale morski živelj, ki naj bi se naselil nanje in okoli njih, tako pa bodo skozi leta naravno rasle in spreminjale videz.

Drevesa so postavljena na različnih globinah, skupaj pa dajejo vtis, kot da se obiskovalec sprehaja oziroma plava skozi gost podvodni gozd. Med drevesi naleti tudi na človeške figure, skulpture odraslih in otrok, ki si skupaj z njim ogledujejo podvodni gozd.

Foto: Jason deCaires Taylor

Podvodni muzej ob obali Cipra je delo britanskega umetnika Jasona deCairesa Taylorja, ki je želel z njim opozoriti na to, da je Sredozemsko morje med okoljsko najbolj ogroženimi na svetu. Tudi ta atrakcija je postavljena na območju, ki je zaradi človeških vplivov praktično mrtvo, umetnik pa upa, da bo s svojo instalacijo tja spet privabil morska bitja.

Foto: Jason deCaires Taylor

Za ogled podvodnega gozda v letošnjem otvoritvenem letu ne zaračunavajo vstopnine, a to še ne pomeni, da je brezplačen. Ogledati si ga je mogoče le v organizaciji in spremstvu tamkajšnjih potapljaških šol, ki za "snorklanje" na tem območju zaračunajo okoli 25, za potop z jeklenko pa okoli 60 evrov.

