Po beneških kanalih bo plula velikanska violina #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V času pandemije so v Benetkah zgradili čoln v obliki velike violine, ki simbolizira preporod Benetk, na njegovem krovu pa glasbenica igra violončelo.

Čoln v obliki velikanske violine, zgrajen kot poklon ljudem, ki so umrli zaradi bolezni covid-19, je imel 6. avgusta preizkusno vožnjo v Benetkah.

Plavajoči instrument, dolg 12 metrov in širok štiri metre, so poimenovali Noetova violina. Violončelistka s Konservatorija Benedetto Marcello je na krovu virtuoznega plovila izvedla dela Antonia Vivaldija, najbolj znanega beneškega violinista in skladatelja.

Foto: Reuters

"Noetovo violino", ki simbolizira preporod Benetk, je med pandemijo zgradil umetnik in rezbar Livio De Marchi. De Marchi, znan tudi kot Beneški mizar, že desetletja ustvarja plavajoče skulpture. Med njegovimi stvaritvami so starodobni avtomobil Volkswagen, papirnati klobuk in velikanski čoln v obliki čevlja z visoko peto.

Foto: Reuters

Plavajoča violina je bila zasnovana tako, da jo je mogoče enostavno razstaviti in obnoviti, uradno pa bo predstavljena 18. septembra, ko bo plula po lagunskem mestu, še poroča Reuters.

Preberite tudi: