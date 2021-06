Lahko Benetke rešijo lebdeči čolni? #video

Glavni način prevoza v Benetkah so čolni, vendar so valovi, ki jih povzročajo, stalni sovražnik slikovitega mesta v laguni. Rešitev te težave bi lahko bili novi električni čolni, zasnovani na Švedskem, ki plujejo nad vodo in so videti, kot da lebdijo, ob tem pa povzročajo minimalno valovanje morske gladine, poroča Reuters.

Množica motornih čolnov, vodnih avtobusov in trajektov, ki vozijo domačine in turiste po beneških kanalih, povzroča konstantno valovanje morja, to pa z udarjanjem ob stene kanalov spodkopava stavbe znamenitega mesta.

Foto: Reuters

Električni čoln švedskega podjetja Candela pluje na nekakšnih podvodnih "krilih", krmiljenih z računalnikom. Ta nosijo trup čolna in ga dvignejo v zrak, kar mu omogoča gibanje nad vodo. V podjetju pravijo, da bi se z njihovo sodobno tehnologijo erozija zaradi morskih valov lahko zmanjšala tudi do 80 odstotkov.

Foto: Reuters

Tehnološko podjetje si prizadeva za izdelavi vodnega taksija in vodnega trajekta z isto tehnologijo. Napovedujejo, da se bodo njihovi načrti uresničili že naslednje leto, še poroča Reuters.

Foto: Reuters

Upajo, da bodo tovrstni čolni sčasoma postali glavni način potovanja po Benetkah, kar bo zmanjšalo onesnaževanje in erozijo v mestu. "Vsi smo že videli, kako so električna vozila spremenila vzorec potovanja po kopnem, in zdaj je čas, da to storimo na morju," so ob predstavitvi plovila poudarili v podjetju in dodali: "To je starodavno mesto. Vsi imamo radi Benetke in moramo jih pomagati rešiti."

