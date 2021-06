Križarke so nazaj, Benečani na nogah #video

Medtem ko si vse države in turistična središča prizadevajo znova oživiti turizem, pa so prebivalci Benetk odločno proti temu, da se mesto vrne v predkoronski turistični kaos. Domačine najbolj vznemirjajo predvsem velike križarke, ki zaplujejo naravnost v središče zaliva. Ko je v Benetke po 17 mesecih in po tem, ko so jim oblasti obljubile trajno prepoved vplutja križark v središče, priplula 300 metrov dolga in 90 tisoč ton težka ladja, se je več sto Benečanov odpravilo protestirat na ulice in čolne.