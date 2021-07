Benečanom je končno uspelo: velike križarke z avgustom prepovedane

Velikim križarkam bo od 1. avgusta naprej prepovedana plovba mimo središča Benetk, so v torek sporočili iz italijanske vlade. Odločitev je sledila večletnim opozorilom, da lahko velike križarke mestu povzročijo nepopravljivo škodo. A italijanski ministri to potezo vidijo zgolj kot začasno rešitev in so že pozvali k zbiranju idej za nov stalni terminal.

V prihajajočih dneh bo potekalo srečanje Organizacije ZN za izobraževanje in kulturo (Unesco), kjer so predlagali vključitev Benetk na seznam ogroženih območij svetovne dediščine. Benetke so bile na seznam Unescove kulturne dediščine uvrščene leta 1987 kot "izjemna arhitekturna mojstrovina". A v organizaciji so minuli mesec pozvali k bolj trajnostnemu upravljanju turizma.

To je začasna rešitev

"Danes sprejeti odlok je pomemben korak za zaščito sistema beneške lagune," je po sprejetju odloka na seji vlade dejal premier Mario Draghi in dodal, da bo nekaj denarja namenjenega za ublažitev vpliva na delovna mesta. A ministri to potezo vidijo zgolj kot začasno rešitev in so že pozvali k zbiranju idej za nov stalni terminal.

Čeprav potniki s križark dajejo Benetkam velik gospodarski zagon, veliko prebivalcev tega italijanskega mesta meni, da ti velikanski plavajoči hoteli ne bi smeli pluti mimo znamenitega Trga svetega Marka. Opozarjajo namreč, da veliki valovi, ki jih povzročajo križarke, škodujejo temeljem mesta in občutljivemu ekosistemu lagune.

Razprava o tej problematiki je ponovno dobila zagon s ponovno vrnitvijo križark po pandemiji bolezni covid-19.