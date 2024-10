Evropsko gospodarstvo zaostaja za tekmeci iz ZDA in Kitajske, je danes po srečanju sredozemskih članic EU na Cipru opozoril premier Robert Golob. Voditelji so se v družbi predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen in jordanskega kralja Abdulaha II. med drugim pogovarjali tudi o Bližnjem vzhodu. Prihodnje srečanje bo gostila Slovenija.

Srečanja v formatu Med9 so se z izjemo portugalskega premierja Luisa Montenegra udeležili voditelji vseh devetih držav članic neformalne skupine, ki jo poleg Slovenije, Portugalske in gostiteljice sestavljajo še Francija, Italija, Španija, Grčija, Malta in Hrvaška.

Voditelji so se na neformalnem srečanju dotaknili razmer na Bližnjem vzhodu, glede katerih so izrazili zaskrbljenost in pozvali k premirju. Kot je na skupni novinarski konferenci dejal Golob, Slovenija podpira mirovne pobude in poziv francoskega predsednika Emmanuela Macrona k ustavitvi pošiljk orožja, ki se uporablja v Gazi in Libanonu.

Na temo gospodarskega stanja EU je Golob dejal, da ta zaostaja za tekmeci iz ZDA in Kitajske, kot glavna razloga za to pa navedel drago energijo ter omejen dostop do svežih investicijskih sredstev. Ob tem je dodal, da je Ursula von der Leyen predstavila zelo konkretno strategijo, kako se bomo teh vprašanj lotili. "Verjamem, da nam bo skupaj uspelo, pa vendar brez dodatnih virov, tudi za delovanje evropskega proračuna, ne bo šlo," meni Golob.

Voditelji sredozemskih držav so se dotaknili tudi vprašanja migracij, kjer so se strinjali, da je nujno okrepiti sodelovanje s sosedstvom EU, tudi z državami izvora, da bi poskrbeli za "hitrejše in učinkovitejše vračanje tistih, ki so prišli k nam nezakonito", je poudaril Golob. Foto: STA

Voditelji so se pogovarjali tudi o podnebni krizi, pri čemer je Golob pozdravil oblikovanje skupnih evropskih mehanizmov za učinkovit odziv na naravne nesreče.