Za zdaj še neuradno: v bivših evropskih tovarnah v Rusiji že delajo Kitajci?

V treh tovarnah v Moskvi, ki so jih pred dvema letoma zapustili zahodnoevropski proizvajalci, je avtomobile za ruski trg začel proizvajati kitajski Chery.

Po februarju 2022, ko je Rusija napadla Ukrajino, so se zahodni evropski avtomobilski proizvajalci umaknili iz Rusije. Od takrat so polovico prodaje novih avtomobilov v Rusiji že prevzeli kitajski proizvajalci. Avtomobile so najprej v Rusijo uvažali iz Kitajske, zdaj pa postopno povečujejo tudi proizvodnjo v ruskih tovarnah.

Med temi prednjači kitajski Chery Auto, ki obvladuje skoraj petino trga ruskih novih avtomobilov. Chery je tudi vodilni kitajski izvoznik avtomobilov.

Kitajci in Rusi si publicitete proizvodnje avtomobilov ne želijo

Chery naj bi tako v Rusiji že izdeloval avtomobile in sicer v nekdanjih tovarnah Volkswagna, Mercedes-Benza in Nissana, je po svojih neuradnih informacijah poročal Reuters. V omenjenih tovarnah domnevno izdelujejo modela tiggo in exeed.

Pri Cheryju teh navedb še niso uradno komentirali. Odzvali so se, da “v Rusiji ne načrtujejo gradnje novih ali nakupa obstoječih tovarn”.

Nissan je tovarno v St. Petersburgu konec leta 2022 prodal ruski vladi. V tej tovarni so letos od maja do septembra izdelali 3.447 avtomobilov.

Chery je letos v Rusiji že prodal več kot 200 tisoč avtomobilov

V nekdanji Volkswagnovi tovarni v Kalugi naj bi ruski AGR Automotive začel sestavljati Cheryjeve križance tiggo. Tovarna ima sicer kapaciteto 225 tisoč avtomobilov letno, letos pa naj bi tam po navedbah regionalne oblasti izdelali 27 tisoč avtomobilov.

Chery je lani skoraj početveril prodajo v Rusiji, ki je tako znašala več kot 200 tisoč avtomobilov. Letos so to mejo že presegli.

Novodobni mosviči iz nekdanje Renaultove tovarne

Leta 2022 so začeli Rusi v nekdanji Renaultovi tovarni spet izdelovati avtomobile pod nekdanjo znamko Moskvič. Gre sicer le za sestavljanje vozil, za katere dele dobijo pri kitajskem proizvajalcu JAC.