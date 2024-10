Znano slovensko podjetje bo ukinilo več kot 600 delovnih mest

Z elektrifikacijo kot ključnim strateškim stebrom nemške skupine Mahle po pojasnilih podjetja ohranjajo poln zagon pri razvoju visoko zmogljivih in inovativnih izdelkov na tem tehnološkem področju. Nadaljujejo tudi s trajnostno preobrazbo podjetja Mahle Electric Drives Slovenija v smeri proizvodnje izdelkov za potrebe elektrifikacije v avtomobilski industriji.

"Še zlasti v podjetju v Šempetru načrtujemo naložbe za novo proizvodnjo sistemov za električna vozila," so poudarili v sporočilu za javnost.

Nujna krepitev konkurenčnosti

Trenutno zaznavajo upad na praktično vseh trgih, na katerih delujejo – avtomobilskem, trgu električnih koles, necestne mobilne mehanizacije in v drugih segmentih, je dejal direktor Mahle Electric Drives Slovenija Guntram Haas.

"Na podlagi teh dejstev moramo v družbi Mahle Electric Drives Slovenija načrtovati svoje poslovanje za bližnjo prihodnost tako, da bomo okrepili svojo konkurenčnost, še zlasti, ker je tovarna Mahle v Šempetru osrednjega pomena za prihodnjo rast na področju elektrifikacije," so direktorja še povzeli v sporočilu za javnost.

Kot je dodal Haas, si prizadevajo poiskati socialno sprejemljive rešitve za tiste zaposlene, ki jih bodo ti ukrepi prizadeli. "Zdaj bomo pristopili k procesu posvetovanj s predstavniki zaposlenih," je dodal.

Z okoli 1.700 zaposlenimi je Šempeter osrednje razvojno in proizvodno središče za električne pogonske sisteme in mehatroniko, ki se uporabljajo v hibridnih in električnih vozilih ter električnih kolesih. V zadnjih letih je Mahle v Šempetru zagnal tudi proizvodnjo elektromotorjev za nova vozila in električna kolesa.