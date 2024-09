Velika kriza v Magni, odpustili bodo še 200 delavcev

Magna Steyr bo v prihodnjih tednih odpustila še 200 zaposlenih iz obrata Magna Powertrain v Lannachu. Zaposleni so v šoku, saj so v dobrem letu odpustili že 1.150 delavcev, po napovedih pa naj bi brez službe ostalo več kot 1.500 zaposlenih, poroča Večer.

Po navedbah avstrijskega Kleine Zeitung gre za paradnega konja dobe motorjev z notranjim zgorevanjem, tu so zasnovali in izdelali menjalnike ter štirikolesne pogone in bili vodilni na svetovnem trgu. Rej Husetovic, tiskovni predstavnik Magne, je odpuščanje 200 zaposlenih v Lannachu potrdil, demantiral pa špekulacije o nadaljnjih odpuščanjih.

Žrtve e-mobilnosti

Po študiji graške tehnološke univerze bodo "žrtve e-mobilnosti", med njimi očitno tudi Magna in njeni dobavitelji, na avstrijskem Štajerskem terjale petino delovnih mest v avtomobilski industriji. Tudi Jaguar, katerega karoserije so se pred leti lakirale tudi v hoški Magni, konec leta ukinja proizvodnjo električnega in klasičnega terenskega vozila. Bankrot Fiskerja, kjer je Magna poleg naročila izgubila tudi več kot 300 milijonov evrov lastniškega vložka, in odpoved naročila angleškega startupa Ineos sta razmere le še poslabšala, med drugim še piše časnik.

Vodstvo Magne zato že več mesecev poskuša pridobiti nova naročila, ob čemer meri predvsem na kitajske avtomobilske proizvajalce.

V hočah dela le še 71 delavcev

V hoški lakirnici Magne, kjer proizvodnja stoji, dela le še 71 ljudi, od tega okoli 30 na projektu prototipa vozila, neuradno za BMW. Po besedah Gvida Novaka, predsednika Konfederacije sindikatov Slovenije, ti nimajo več veljavne kolektivne pogodbe, poroča Večer. Magna je pogodbo enostransko odpovedala konec decembra lani, nova pa bi morala biti sklenjena do konca junija letos.