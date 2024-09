Šok na Cipru: morilec je že dvakrat pobegnil, predsednik odpustil šefa policije

Po že drugem pobegu obsojenega morilca Dorosa Teofanusa, kar je šokiralo prebivalce Cipra, je imel vsega dovolj očitno tudi ciprski predsednik, ki je zaradi tega odpustil načelnika policije, njegovega namestnika in vršilca ​​dolžnosti direktorja kompleksa osrednjih zaporov v državi. Suspendirani so tudi policisti, ki so morilca varovali. Gre za velik madež na ugledu policije, medtem ko se predsednik spopada tudi z zelo razširjeno korupcijo v državi.

Doros Teofanus je znova pobegnil, ko je bil pod stražo med osemurnim izhodom na obisku pri družini. To je bil že drugi pobeg Teofanusa z vzdevkom "frizer", ki prestaja dosmrtno zaporno kazen zaradi umora svoje 24-letne noseče partnerke in njene štiriletne hčerke leta 2011.

A skrival se ni dolgo, saj se je lov za njim končal z aretacijo, ko so ga prepoznali med nakupovanjem v mali trgovini v Limassolu.

Ο δραπέτης Δώρος Θεοφάνους, που συνελήφθη το απόγευμα στην περιοχή των ξενοδοχείων του Αγίου Τύχωνα, ανακρίνεται αυτή τη στιγμή. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 42χρονος ισοβίτης διέμενε τις τελευταίες ημέρες σε διαμέρισμα στην Λεμεσό.https://t.co/BBH0xlMRso pic.twitter.com/FFH51nj8sj — MiniMe Κυβερνητικος Εκπροσωπος ᵖᵃʳᵒᵈʸ (@ekprosoposCY) September 29, 2024

Tri policiste in štiri paznike, ki so varovali 42-letnega zapornika med obiskom družine v Paphosu, so suspendirali. Pridržali so tudi 26-letnika, osumljenega, da mu je pomagal pri begu.

Ο Πρόεδρος της 🇨🇾 Δημοκρατίας @CYpresidency @Christodulides αφίχθηκε στην Κύπρο απόψε από τη Νέα Υόρκη όπου βρισκόταν ενόψει της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.



Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχει το Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας αποφάσισε όπως… — Λετυμπιώτης Κων/νος (@letymbiotis) September 29, 2024

Ko je za dogodek izvedel ciprski predsednik Nikos Christodoulides, ni izgubljal časa in se po vrnitvi iz New Yorka, kjer je nagovoril Generalno skupščino Združenih narodov, takoj odločil zamenjati načelnika policije Stylianosa Papatheodorouja in njegovega namestnika Demetrisa Demetriouja.

Nikos Christodoulides, predsednik Cipra Foto: Guliverimage

Pobeg je sprožil ogorčenje javnosti zaradi polomije, ki je pustila madež na ugledu policije.