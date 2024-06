Volitve izkoristil za pobeg iz zapora

Po navedbah vira v zaporu v Arlesu je zapornik pobegnil med nadzorovanim izhodom, med katerim naj bi uveljavil svojo pravico do glasovanja na volitvah. Spremljala sta ga eden od uslužbencev zapora in paznik. Ko je odhajal z volišča, je pobegnil v trenutku, ko bi moral vstopiti v avtomobil, s katerim bi ga prepeljali nazaj v zapor.

Moški je bil sprva obsojen na triletno zaporno kazen zaradi preprodaje drog, nato pa na osem let zaradi zvodništva. Predvidoma naj bi ga izpustili leta 2026, v zaporu pa je bil znan po mirnem vedenju, so sporočili iz pristojnega sindikata. "Nič ni kazalo na to, da bo pobegnil, ko se je bližal koncu kazni," so navedli.