Ob 19. uri se je po državi zaprlo nekaj več kot 3000 volišč, na katerih so volivci lahko oddali glas na današnjih evropskih volitvah ter treh posvetovalnih referendumih. Volja volivcev, ki so izbirali devet slovenskih poslancev v Evropskem parlamentu, bo znana šele po 23. uri, po 21. uri pa je pričakovati prve rezultate referendumov.

Ob 19. uri se je zaprlo 2981 rednih volišč in 55 volišč omnia, še 31 volišč pa je bilo odprtih na diplomatsko-konzularnih predstavništvih v 27 državah. Na njih je imelo 1,7 milijona volilnih upravičencev priložnost izbirati nove evropske poslance iz Slovenije ter se na treh posvetovalnih referendumih opredeliti do štirih referendumskih vprašanj.

Po zaprtju volišč bodo volilni odbori začeli šteti glasovnice. Najprej bodo prešteli glasovnice z evropskih volitev, saj so zaradi upoštevanja preferenčnih glasov te najbolj zahtevne. A bodo rezultati znani šele po 23. uri, ko se zapre zadnje volišče v EU.

Po preštetih glasovnicah z evropskih volitev se bodo volilni odbori najprej lotili štetja glasovnic z referenduma o pravici do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, nato pa po vrsti še z referenduma o preferenčnem glasu ter referenduma o rabi konoplje za medicinske namene, nazadnje pa glasove z referenduma o uporabi konoplje za omejeno osebno rabo. Prvi delni neuradni izidi referendumov bodo tako znani po 21. uri.

Volilna udeležba do 16. ure višja kot pred petimi leti

Zvečer bo tudi znano, koliko volivcev je oddalo svoj glas. Znani pa so že podatki o volilni udeležbi do 16. ure, in sicer je po podatkih okrajnih volilnih komisij do takrat glasovalo 432.651 volivcev oziroma 25,61 odstotka vseh volilnih upravičencev. Volilna udeležba je bila tako višja kot na prejšnjih evropskih volitvah, ko je do 16. ure glas oddalo 18,31 odstotka volilnih upravičencev.

Z zaprtjem volišč se je končal volilni molk, ki je trajal od petka od 24. ure. Od takrat do danes do 16. ure je dežurna služba ministrstva za notranje zadeve prejela 52 obvestil o domnevnih kršitvah volilnega molka.

Na evropskih volitvah so imeli volivci priložnost odločati, kdo bodo evropski poslanci iz Slovenije v prihodnjem petletnem mandatu. Devet poslancev so izbirali z 11 kandidatnih list: Gibanje Svoboda, SDS, Vesna, DeSUS in Dobra država, SLS, NSi, Levica, Zeleni Slovenije, SD, Resni.ca in Nič od tega. Volivci so glasovali o listah kandidatov, lahko pa so označili tudi enega kandidata, ki so mu dali preferenčni glas. S posamezne liste bodo, če bo oddanih dovolj preferenčnih glasov, izvoljeni tisti kandidati, ki so dobili največje število preferenčnih glasov.

Poleg glasovanja na evropskih volitvah pa so imeli volivci tudi možnost izraziti svoje mnenje na treh posvetovalnih referendumih. Izrekali so se o ureditvi pravice do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, uvedbi preferenčnega glasu na državnozborskih volitvah ter rabi konoplje. Pri slednjem sta bili referendumski vprašanji dve: ali naj Slovenija na svojem ozemlju dopusti gojenje in predelavo konoplje v medicinske namene ter ali naj Slovenija na svojem ozemlju dopusti gojenje in posedovanje konoplje za omejeno osebno rabo.