Prve projekcije: 186 poslancev EPP, sledijo socialisti in liberalci

Počasi se riše obris sestave novega Evropskega parlamenta in glede na prve projekcije se zanesljiva zmaga obeta Evropski ljudski stranki (EPP) s 186 poslanci, drugi so socialisti s 133 in liberalci z 82 poslanci. Sledita skrajno desni skupini Evropskih konservativcev in reformistov (ECR) z 70 poslanci in Identiteta in demokracija (ID) z 60 poslanci. Desne stranke so največ pridobile, medtem ko so evropski zeleni in Levica precej izgubili. Rezultate evropskih volitev lahko na Siol.net spremljate v živo.