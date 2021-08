V Sao Paulu odprli vrtoglavo stekleno atrakcijo #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na eno največjih mest na svetu je zdaj mogoče pogledati s ptičje perspektive. V 42. nadstropju ene od tamkajšnjih stolpnic so namreč odprli stekleno razgledno ploščad, ki vzame sapo.

Vrtoglava razgledna točka s steklenimi tlemi v Sao Paulu predstavlja strah in trepet za vse, ki se bojijo višine.

Atrakcija, imenovana Sampa Sky, je v 42. nadstropju najvišje 170-metrske stolpnice v Sao Paulu, še posebej adrenalinska pa je, ker so tako njene stene kot tla iz stekla.

Foto: Reuters

Atrakcijo bodo uradno odprli ta konec tedna, še pred odprtjem pa si jo je nekaj obiskovalcev že lahko ogledalo.

"Mislim, da je čudovito, všeč mi je. To je bilo nekaj, kar je manjkalo v Sao Paulu," je za Reuters dejala obiskovalka Sylvia Barreto, ki je priznala, da jo je bilo malo strah, ko je stopila v stekleno škatlo.

Foto: Reuters

"To je neverjeten občutek," je svojo izkušnjo opisala obiskovaka Deise Remos. "Moram priznati, da me je na smrt strah višine, vendar sem strah premagala," je za Reuters razkrila in dodala: "Po prvem koraku je bilo neverjetno, neverjetno je videti mesto s te višine."

