Nova atrakcija z razgledom na kraje, kjer so našli znamenitega Ötzija #foto

Ledeniško smučišče Schnalstal/Val Senales na Južnem Tirolskem je od letošnjega leta bogatejše za atrakcijo, ki ne bo pritegnila le smučarjev, ampak tudi vse navdušence alpskih vrhov in brezmejnih razgledov.

Ob hotelu Grawand, ki stoji dobrih 3200 metrov nad morjem in je s tem najvišje ležeči hotel v Evropi, so letošnje poletje postavili novo razgledno ploščad, delo južnotirolskega arhitekturnega biroja noa* - network of architecture.

Ploščad so poimenovali po Ötziju, znameniti in več kot 5000 let stari mumiji, ki so jo našli v neposredni bližini, zgodba "ledenega moža" pa je navdihnila tudi arhitekte. Postaviti so želeli ploščad, na kateri bodo obiskovalci doživeli prav take razglede, kot jih je v pradavnini on.

Ob Ötzijevi zgodbi ima ta lokacija še eno posebnost - je povsem blizu meje z Avstrijo, ki poteka po glavni alpski razvodnici. "Tukaj usoda odloča, ali bo kaplja ledeniške vode odtekla proti Sredozemlju ali Črnemu morju," so zapisali arhitekti.

Konstrukcija je iz tako imenovanega jekla korten, odpornega na vreme, ki z leti spreminja svojo podobo, prav tako kot narava, ki konstrukcijo obkroža.

Ploščad se tal dotika le toliko, koliko je statično nujno, so ob tem pojasnili arhitekti, zaradi česar daje vtis lebdenja, obiskovalcem pa omogoča neoviran stik z okolico.

Več fotografij:

