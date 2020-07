Spektakularna razgledna točka visoko nad dalmatinsko obalo #video #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V hrvaškem naravnem parku Biokovo, gorovju, ki se pne nad obalo okoli Makarske, danes odpirajo novo turistično pridobitev: razgledno točko, ki ponuja fantastične poglede na dalmatinsko obalo ter okoliške pečine in vrhove.

Gre za sprehajalno pot v obliki podkve, ki na 1.228 metrih nadmorske višine sega s pečine in zaradi steklenih tal poskrbi za odmerek adrenalina. Postavljena je na območju Ravna vlaška v jugozahodnem delu naravnega parka Biokovo, ob sprehodu po stekleni poti pa se lahko obiskovalci poučijo tudi o geološkem nastanku gorovja Biokovo.

Foto: Park prirode Biokovo

Foto: Park prirode Biokovo

Do razgledne poti, ki so jo poimenovali Skywalk Biokovo, se je mogoče pripeljati po tako imenovani biokovski cesti, ki vodi od Makarske do najvišjega biokovskega vrha Sveti Jure.

Tako imenovani "nebesni sprehod" je del širšega projekta za promocijo trajnostnega razvoja naravnega parka Biokovo, ki ga delno financirajo tudi z evropskimi sredstvi. "Gre za največji in najzahtevnejši projekt v zgodovini naše ustanove," so sporočili upravljavci naravnega parka, skupno je vreden več kot 30 milijonov kun (okoli štiri milijone evrov), v razgledno točko pa so vložili osem milijonov kun oziroma dober milijon evrov.

Mimogrede - sredi junija so nosilnost razgledne poti preverjali s pomočjo gasilcev iz Podgore in Tučepov, ki so jo napolnili z vodo. Poglejte:

DVD Podgora i DVD Tučepi jučer su sudjelovali u prijevozu vode za ispitivanje nove atrakcije na Biokovu. #skywalk #biokovo Posted by Vatrogasci Podgora on Saturday, June 13, 2020

