Sprehodili smo se po novi atrakciji na Rogli #video #foto

27. maja letos so na Rogli položili temeljni kamen, manj kot štiri mesece pozneje pa je Pot med krošnjami sprejela prve obiskovalce. Dober kilometer dolga pot, ki se vije med pohorskimi smrekami, je zagotovo ena najtežje pričakovanih slovenskih turističnih atrakcij in s prvimi vtisi ni razočarala.

Foto: Ana Kovač

Foto: Ana Kovač

Foto: Ana Kovač

Ob dobri vidljivosti se vidi vse od Triglava do Učke in Madžarske

Celotna dolžina poti je 1.043 metrov, od tega polovico obsega sprehajalna pot, druga polovica pa se vije na 37 metrov visok stolp. Z vrha je mogoče videti vrhove na vseh straneh neba, ob lepem vremenu in dobri vidljivosti lahko menda uzrete celo Učko, hribovje v severni BiH, madžarsko panonsko nižino in na drugi strani, seveda, Triglav.

Foto: Ana Kovač

Foto: Ana Kovač

Foto: Ana Kovač

Projekt, vreden 4,5 milijona evrov, je nastal v partnerstvu občine Zreče, Uniturja in češkega investitorja Zažitkova Akademie, ki je podobne poti zgradil že na Češkem, Slovaškem in Bavarskem, po Rogli pa naslednjo načrtujejo v francoski regiji Alzacija.

Foto: Ana Kovač

"Slovenija je v zadnjih letih naredila velike korake na področju trajnostnega turizma, kar je v skladu z našo filozofijo," je Bernd Bayerköhler, predsednik uprave Zažitkova akademie, pojasnil odločitev, zakaj so se odločili, da eno od svojih Poti med krošnjami postavijo na Rogli, "narava in krajina tukaj sta izjemni in to želimo predstaviti še več obiskovalcem."

Foto: Ana Kovač

Foto: Ana Kovač

Pasjim ljubljenčkom vstop na Pot med krošnjami ni dovoljen, počakajo pa lahko v pasjih hiškah pri vhodu. Foto: Ana Kovač

Prihodnje leto še 40-metrski tobogan

Med potjo obiskovalci naletijo na vrsto poučnih vsebin o naravnih in kulturnih značilnostih Pohorja, vsebine pa bodo v prihodnje še dopolnjevali. Prihodnjo pomlad ali poletje bodo denimo odprli 40 metrov dolg tobogan, ki bo adrenalinskim navdušencem omogočal spust z vrha stolpa nazaj do poti.

Foto: Ana Kovač

Mreža visoko nad tlemi, kjer lahko preverite, ali vas je strah višine. Foto: Ana Kovač

Foto: Ana Kovač

Pot med krošnjami bo odprta tako rekoč vse leto, zaprta bo le na božični večer, konec novembra ali v začetku decembra pa jo bodo za dva tedna zaprli zaradi vzdrževanja.

In potem ko so se temperature na Rogli na jutro odprtja spustile že pod ničlo in pot odele v ivje, nas je zanimalo, kako se bo mogoče med krošnjami sprehoditi pozimi, ko je na Rogli praviloma zelo sneženo.

Foto: Ana Kovač

Sneg ni težava, ampak poskrbi za še posebej idilično vzdušje

Edina vremenska neprilika, ob kateri bodo stolp zaprli, je močan veter, je poudaril Bayerköhler, "pa ne zato, ker konstrukcija ne bi bila trdna, ampak zaradi možnosti padajočih vej." Sneg medtem ne bo povzročal nobenih preglavic, je zagotovil: "S tem imamo bogate izkušnje iz Češke, Slovaške in Bavarske, kjer so poti prav tako v bližini smučarskih središč. Naša rešitev je, da prvih 10 ali 15 centimetrov snega pustimo na poti, nato pa ga potresemo s peskom. In moram poudariti, da je pot med zasneženimi krošnjami na jasen zimski dan še posebej idilična."

