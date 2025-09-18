Ti znaki horoskopa se največ prepirajo s svojimi partnerji

Prepiri v zvezi niso nič neobičajnega, toda pripadniki nekaterih nebesnih znamenj jih izzovejo veliko več kot drugi. Njihova osebnost preprosto ne dovoli, da bi molčali, če jih kaj moti, včasih pa prepir zaneti že najmanjša podrobnost.

Oven

Ovni so neznansko temperamentni, pogosto se prenaglijo in se v razpravah prepustijo instinktu. Ko se skregajo s partnerjem, nočejo popustiti, obenem pa želijo spor nemudoma razrešiti. Njihova energija lahko izčrpa tudi najvztrajnejše, obenem pa so prav zaradi te strasti tako intenzivni ljubimci in partnerji.

Lev

Levi hočejo, da se njihov glas sliši daleč naokoli, v zvezi pa pričakujejo pozornost in spoštovanje. Ko se jim zazdi, da jih partner ne ceni dovolj, razprave postanejo ognjevite in silovite. Njihova potreba, da bi imeli vedno prav, spore velikokrat poglobi, toda tako hitro, kot jih zanetijo, jih levi tudi pogasijo.

Škorpijon

Škorpijoni se običajno skregajo zaradi svojih globokih čustev – pri njih ni nič površinsko. Ko postanejo ljubosumni oziroma sumničavi, se pripravite na dolge in izčrpljujoče razprave. Ko želijo poiskati resnico, so neizmerno vztrajni. To jih neredko pripelje v hude prepire, a obenem pokaže, da jim je resnično mar.