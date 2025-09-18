Kako narezati papriko brez nereda? Razkrivamo preprost trik.

Posledica rezanja zelenjave je pogosto nered na delovni površini. Paradižnik spusti vodo, za papriko ostajajo semena, čebula pa pusti vonj. Na družbenih omrežjih smo našli trik, ki poskrbi, da boste papriko narezali brez nereda.

Drugačen način rezanja paprike

Namesto da papriko prerežete po sredini in s tem semena raztresete po vsej kuhinji, jo raje prerežite nekoliko drugače. Celo papriko postavite s pecljem navzdol in z nožem naredite tri ali štiri navpične reze. Paprika se tako razpre v obliko cveta oziroma rožice, vi pa semena in belo sredico preprosto odstranite v enem kosu.

Na ta način na deski ostanejo le čisti koščki paprike brez raztresenih semen. Poleg tega je takšna paprika takoj pripravljena za rezanje na trakove ali kocke.

Preberite še: