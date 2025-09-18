Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Kako narezati papriko brez nereda? Razkrivamo preprost trik.

paprika | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Posledica rezanja zelenjave je pogosto nered na delovni površini. Paradižnik spusti vodo, za papriko ostajajo semena, čebula pa pusti vonj. Na družbenih omrežjih smo našli trik, ki poskrbi, da boste papriko narezali brez nereda.

@wellbymel_ #lifehack #lifehacks #cookingtip #cookingtips #bellpepper ♬ Ultimate life hacks - Kelly | The Life Bath

Drugačen način rezanja paprike 

Namesto da papriko prerežete po sredini in s tem semena raztresete po vsej kuhinji, jo raje prerežite nekoliko drugače. Celo papriko postavite s pecljem navzdol in z nožem naredite tri ali štiri navpične reze. Paprika se tako razpre v obliko cveta oziroma rožice, vi pa semena in belo sredico preprosto odstranite v enem kosu. 

@theloriconway 🫑🤯no other way to cut a pepper!!#crazybusymama #crazybusymamahack #lifehacks ♬ original sound - lori

Na ta način na deski ostanejo le čisti koščki paprike brez raztresenih semen. Poleg tega je takšna paprika takoj pripravljena za rezanje na trakove ali kocke. 

kuhinja zanimivosti paprika TikTok trik
