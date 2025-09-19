Današnji horoskop: device razmislite pred odločitvijo, pri samskih rakih bo razburljivo

Oven

V službi boste končno zaključili z nečim, kar vam je jemalo ogromno energije. Ponosni boste nase in prav je tako. Večer boste preživeli notranje pomirjeni, saj boste vedeli, da je najtežje že za vami. Če vam bo prijala družba, pojdite na nek družaben dogodek. Uredite se.

Bik

Če ne vidite rešitve, se obrnite na tiste, ki vam lahko pomagajo. V službi je situacija dosegla vrelišče in le nadrejeni vam lahko pomagajo, da se boste izvili iz nje. Naj vas ne bo strah zaprositi za pomoč, saj bodo na vaši strani. Zvečer boste izmučeni, zato se s partnerjem posvetita lenarjenju.

Dvojčka

Četudi vam bo kaj prekrižalo pot, boste trmasto nadaljevali. Prav je tako. Na delovnem mestu se boste zbližali s sodelavcem, ki ga do sedaj niste opazili. Veseli boste, ker boste končno našli nekoga, s katerim boste lahko delili poglede na dogajanje okoli vas. Pazite le na zdravje, saj bodo čustvene težave lahko vplivale na počutje.

Rak

Vezani boste danes svojega partnerja spravili v slabo voljo, saj neke obljube ne boste želeli izpolniti. Če ne boste vsaj vi ohranili mirnih živcev, se bo lahko razvnel prepir. Negujte ljubezen. Pred samskimi pa je razburljiv večer, v katerem se vam obeta kar nekaj na novo sklenjenih poznanstev.

Lev

Zdelo se vam bo, da se vaše želje ne bodo nikoli uresničile. A zagotovo ne bo tako, samo malo morate počakati na obdobje, ki vam bo bolj naklonjeno, pa boste dosegli zadane cilje. Danes res nič ne bo potekalo po načrtu, a že jutri boste začutili novo moč in energijo.

Devica

Vaše počutje bo danes malce slabše kot prejšnje dni. Dobro bi bilo, da bi si za reševanje zadev najprej vzeli čas za razmislek in šele nato še čas za samo reševanje. Tako bi vse lažje rešili. Previdni bodite, saj vam dan ne bo preveč naklonjen. Danes ne sprejemajte odločitev, raje počakajte na jutri.

Tehtnica

Danes boste ves čas preskakovali z ene teme na drugo in tako boste zamudili marsikatero priložnost, da bi se česa naučili od drugih in jih razumeli. Danes bo vaša živahnost bolj slabost kot prednost, zato bodite previdni in vsaj občasno pustite, da bodo tudi drugi povedali svoje do konca. Zahtevni boste do sebe in do drugih.

Škorpijon

Danes se boste prepustili pristnim čustvom in inspiraciji. Če se boste vsaj malo potrudili, boste lahko naredili pozitiven vtis na okolico. Neki dogodki na začetku dneva bodo sicer prinesli slabo voljo ali celo jezo, vendar boste hitro umirili razgrete strasti. Kljub vsemu ne boste naredili ničesar, kar bi kasneje obžalovali.

Strelec

Danes bo možno prehodno nezadovoljstvo. Dan boste začeli povsem običajno, a se boste po dolgem poležavanju le odpravili ven med ljudi. Srečali boste neko osebo, ki bo v vaše srce ponovno vnesla toplino in nežnost. Prav zaradi tega pa bo vaše razpoloženje zvečer že veliko boljše.

Kozorog

Nepričakovan dobiček bo kmalu izboljšal vaše finančno stanje. Za uspeh v vaši karieri držite svoje zasebno življenje stran od poslovnega prostora. Izogibajte se opravljanju in pogovorom s sodelavci, da ne boste pokvarili svojega ugleda. Podvrženi boste težkim nalogam in obveznostim.

Vodnar

Dobili boste vznemirjajočo novico glede vaše službe. Prišlo bo do spremembe v hierarhiji ali pa bo nekdo na poziciji avtoritete nenadoma odšel. S sodelavci se boste sicer sprva zbali za varnosti vaše službe, a bodo strahovi neupravičeni. Vaša varnost bo preživela te dogodke in imeli se boste boljše kot prej.

Ribi

Samski se boste nehote zapletli v neko ljubezensko zgodbo in postali žrtev ljubosumnih igric. Prepustite se čustvom, a ne dovolite, da bi drugi manipulirali z vami. Vezanim pa se obetajo neki negativni dogodki v odnosu s partnerjem. Danes bo do vas malce hladen, a naj vas to ne zmede. To bo le trenutno stanje.