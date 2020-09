Prvi rojstni dan Poti med krošnjami: kljub koroni že več kot 220 tisoč obiskovalcev #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Adrenalinska atrakcija na Rogli te dni praznuje prvi rojstni dan. Čeprav je za njimi zahtevno leto, so na Pohorju z izkupičkom zadovoljni.

Ta konec tedna bo okroglo leto dni od odprtja praznovala pohorska Pot med krošnjami, turistična atrakcija na Rogli, ki je v kratkem času postala prava uspešnica.

Sprehodite se po Poti med krošnjami:

V enem letu več kot 220 tisoč obiskovalcev

Prvih nekaj mesecev po odprtju je bilo izjemno uspešnih, do konca leta 2019 se je po poti med vrhovi pohorskih smrek sprehodilo več kot 70 tisoč ljudi, so povedali na Rogli. Leto 2020, ki se je sicer začelo odlično, pa je nato prineslo izbruh koronavirusa, zaradi katerega so Pot med krošnjami za več mesecev zaprli.

Kljub temu so na pohorski atrakciji letos do konca avgusta našteli že več kot 150 tisoč obiskovalcev.

Foto: Tomo Jeseničnik

Med zaprtjem zaradi koronavirusa so zgradili tobogan

"Situacijo s koronavirusom smo želeli obrniti v svoj prid. Poprijeli smo za delo in uspešno izvedli za letos načrtovano investicijo, gradnjo obljubljenega tobogana. Nova atrakcija je prav gotovo pozitivno vplivala na kasnejši obisk," je povedal dr. Jurij Gulič, direktor Poti med krošnjami Pohorje.

Pri tem je mislil na 120 tisoč evrov vredno investicijo, 62-metrski cevast in vijugast tobogan, po katerem se lahko obiskovalci od junija spuščajo s 37 metrov visokega razglednega stolpa. Od sredine maja do konca avgusta si je adrenalinski spust privoščilo že več kot 40 tisoč ljudi, so še povedali na Rogli.