Na Rogli spet odpirajo priljubljeno atrakcijo, junija pa še adrenalinsko novost #video

V petek se na Rogli znova odpira Pot med krošnjami, sprehajalna in učna pot med vrhovi pohorskih smrek, ki so jo odprli septembra lani.

Pot med krošnjami je naletela na izjemen odziv obiskovalcev, sredi marca pa so jo zaradi epidemije koronavirusa zaprli. Ravno v času, ko se je začelo dolgo obdobje lepega vremena, ki bi na Pohorje zagotovo pritegnilo veliko ljudi, željnih svežega zraka in krasnih razgledov. "Ocenjujemo, da bi nas v teh dveh mesecih, ko je bila pot zaprta, obiskalo okoli 23 tisoč obiskovalcev," so nam povedali.

Varovalni ukrepi za preprečevanje okužb

Na petkovo odprtje se na Rogli te dni intenzivno pripravljajo. "Storili bomo vse, da z odgovornim ravnanjem poskrbimo za zdravje vseh obiskovalcev poti in seveda tudi svojih zaposlenih," so poudarili. Ker gre za atrakcijo na prostem, uporaba mask za obiskovalce sicer ni obvezna, a jo priporočajo predvsem pri blagajni in ob večjem številu obiskovalcev na poti.

Foto: Ana Kovač

Foto: Ana Kovač

Foto: Ana Kovač

"Ob vstopu in na poti bodo nameščena razkužila, opozorila za ohranjanje varne razdalje vsaj dva metra od drugih obiskovalcev, opozarjanje na higieno kašlja in kihanja, pri plačilu pa bomo priporočali uporabo plačilnih kartic. Trgovinica s spominki za zdaj ostaja zaprta," so pojasnili na Rogli in dodali: "Verjamemo, da smo v tem času vsi že toliko ponotranjili skrb za lastno zdravje, da bodo tudi naši obiskovalci ravnali kar najbolj odgovorno. Prepričani smo, da bodo obiski poti varni, predvsem pa polni lepih razgledov."

Od junija se bo mogoče s stolpa spustiti tudi po toboganu

Sicer pa na Rogli napovedujejo, da bo Pot med krošnjami že junija bogatejša za še eno adrenalinsko izkušnjo: velik tobogan v obliki močne jeklene cevi, ki bo vijugala okoli središča 37 metrov visokega stolpa, vožnja z vrha do tal pa bo dolga več kot 60 metrov.

Tako bo videti spust po toboganu, ki ga odpirajo junija. Foto: Iztok Medja za PMKP

Preberite še: