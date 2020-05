Počitnice v Sloveniji: Več kot je bomo videli, raje jo bomo imeli

"Dolgoročno bi morali Slovenci spremeniti odnos do svoje države in svojega naroda. Če bi se odločili v tem času preživeti kak dan nekje drugje v Sloveniji, bi vsaj malo spoznali svojo državo, ker je ne poznajo dovolj. In več, kot je bodo videli, bolj jo bodo imeli radi, saj je res čudovita," pravi Žanna Korošec..

"Dolgoročno bi morali Slovenci spremeniti odnos do svoje države in svojega naroda. Če bi se odločili v tem času preživeti kak dan nekje drugje v Sloveniji, bi vsaj malo spoznali svojo državo, ker je ne poznajo dovolj. In več, kot je bodo videli, bolj jo bodo imeli radi, saj je res čudovita," pravi Žanna Korošec..

Zaradi koronavirusa so brez prihodkov ostale turistične agencije, brez dela so številni vodniki, ponudniki storitev, namestitev in vsi sodelujoči v turizmu. Primanjkljaja, ki ga je koronakriza povzročila, Slovenci sicer ne bomo mogli nadomestiti, lahko pa s svojo izbiro počitnic in preživljanja prostega časa močno pomagamo panogi, predvsem lokalnim ponudnikom. Svojo državo lahko v teh razmerah bolje spoznamo in bolje kot jo bomo poznali, raje jo bomo imeli, meni tudi naša sogovornica.

Sicer morajo delavci v turizmu še počakati na to, kakšni bodo natančni ukrepi, a kot kaže, naj bi se junija začele stvari v turizmu že obračati na bolje, meni Miha Širca, predstavnik največje slovenske turistične agencije Kompas.

"Dokler nimamo natančnih usmeritev, lahko le upamo, ugibamo in želimo le najboljše. Zdravje je vedno na prvem mestu, verjamem pa, da bomo lahko kljub vsemu poleti nekako normalno preživeli dopust, počitnice in šli na izlete in ne bo to tako, da bi nekam šli, nato pa tam imeli sto prepovedi, saj temu težko rečemo dopust," meni Širca.

Težko je pričakovati, da bodo vsi Slovenci dopustovali doma

Svojo ponudbo širijo in se dogovarjajo s slovenskimi ponudniki namestitev, a kot pravi Širca, je težko pričakovati, da bo vsak Slovenec dopustoval v Sloveniji. Po svoji državi večinoma hodimo na izlete in na počitnice za krajše termine.

Turizem se bo s strani domačih gostov v Sloveniji nekoliko zagotovo povečal - tudi sicer vsako leto malenkost povečuje - da pa bi prišlo do nekega 50-odstotnega povečanja, pa je po besedah Širce nerealno pričakovati, zato v svojo ponudbo dodajajo tudi Evropo, za počitnice predvsem Grčijo, a morajo glede tega še počakati na razplet dogodkov.

Zaenkrat bodo vsi njihov aranžmaji odpovedani do 31. maja, nato pa se bodo vsega lotevali korak za korakom v skladu z dogajanjem, pojasnjuje Širca.

Ogromno imamočudovitih rek, potokov in jezer, ni treba, da plavamo zgolj v morju, meni Širca. Foto: Daniel Taipale (www.slovenia.info)

Povpraševanja so začela prihajati v zadnjih dveh tednih

"Tudi za turizem v Sloveniji še ne vemo kdaj in na kakšen način se bo lahko dopustovalo. Počakati moramo na sprejetje vseh ukrepov, šele nato pa bomo lahko govorili o tem, kje, koliko in na kakšen način bomo vse to lahko izvedli. Tudi vsi ponudniki športnih aktivnosti računajo na to, da jih bodo lahko izvajali, vprašanje pa je, na kakšen način," pravi Širca, ki verjame, da bodo vse veliko bolj jasno že v naslednjih 14 dneh.

Čeprav turizem preživlja zelo težke čase, upad prihodkov je takšen, kot ga ne bi mogli nikoli predvideti, brez dela so ostali tudi vsi vodniki tako v Sloveniji kot v tujini, pa so na Kompasu pozitivni in se pripravljajo za naprej. V zadnjih 14 dneh so se začela pojavljati tudi povpraševanja, a je tega zelo malo, pravi Širca. Največ povpraševanja je po Sloveniji, Hrvaški in tudi Grčiji.

Odločili so se razširiti svojo ponudbo znotraj slovenskih meja in počasi dodajajo nastanitve, sestavljajo tudi izlete. Za Slovenijo pripravljajo ponudbe aktivnih počitnic z neko dodano vrednostjo, pravi Širca, a pri organizaciji teh je vse povezano z zahtevami in ukrepi, ki bodo sledili. Pod vprašanjem so namestitve, prevoz na izlete in podobno, že zdaj pa vejo, da bo šlo pri izletih predvsem za majhne skupine ljudi.

Včasih premalo cenimo, kar imamo doma

"V Sloveniji imamo zagotovo odlično ponudbo. Strinjam se s tem, da včasih premalo cenimo to, kar imamo doma. Res je, da ljudje potujemo zato, da spoznamo drugo kulture, drugo kulinariko, ljudi, a so tujci, ki pridejo v Slovenijo, absolutno zelo navdušeni nad našo državo in ostanejo tudi kakšen dan več, kot so nekaj let nazaj," meni Širca.

Tudi Slovenci lahko zato doma zagotovo preživimo lepe počitnice, ne moremo pa pričakovati, da bi slovenski gost 14 dni v kosu preživel na primer v Bovcu, meni Širca. Nekaj takšnega bi po njegovem mnenju morda lahko veljalo za toplice in slovensko obalo, medtem ko bi to za druge pokrajine težko pričakovali.

"V Sloveniji turizem nikakor ne more preživeti zgolj od slovenskih gostov, a neko povečanje slovenskih gostov na slovenskih tleh sicer zagotovo bo, zato smo se tudi mi odločili, da dodamo ponudbe, da kot agencija pomagamo tudi tem, ki imajo nastanitve. Moramo vedeti, da so imeli ljudje v svojih nastanitvah v turistično manj znanih krajih večinoma tujce. Običajno imajo nekateri apartmaji tudi kar dobro zasedenost, zdaj pa ne vedo, ali bodo ti lahko prišli k njim," pravi Širca.

V Sloveniji imamo veliko število čudovitih turističnih kmetij z odlično kulinariko. Foto: Ana Kovač

Nekatere posledice koronavirusa bodo zagotovo tudi pozitivne, meni Širca.

"Res je, da lahko v vsaki stvari najdemo tudi kaj dobrega. Morda bomo po tem bolj cenili tudi podeželje, ki ga ne poznamo toliko, predvsem pa kulinariko, eko turizem, ki je pri nas fantastičen, pa urejenost naše države," pravi Širca, ki tudi sam veliko potuje in se vsakič, ko se vrne domov, zaveda, v kako urejeni državi živi.

"Imamo bogato kulinariko, ogromno možnosti za preživljanje prostega časa, športnih aktivnosti, rek, jezer, morja, gora, jam in še bi lahko našteval. Zagotovo bomo v tem času tega spoznali še več, verjamem, da bomo odkrili tudi kakšne kotičke, ki jih še nismo in samo upam, da bomo tudi cenili te, ki ponujajo nastanitve v Sloveniji in jih kot domači turisti spoštovali. V vseh državah, ne le pri nas, je namreč nekako tako, da ko potuješ po svoji državi, se tam najbolj pritožuješ, a verjamem, da bomo v tem času našli tudi številne pozitivne stvari," pravi Širca, ki meni, da Slovenci svoje države ne poznamo dovolj dobro.

Domače tudi sicer Slovenci cenimo vedno bolj

"Tudi jaz, ki delam v turizmu, vedno znova odkrijem kakšen nov kraj. Kolikor imamo letno dopusta, ga običajno bolj izkoristimo za potovanja v tujino, se je pa v zadnjih letih, ko se regije tudi veliko bolj predstavljajo, Slovenija začela bolj predstavljati in odpirati navzven, hkrati pa tudi nam, ki v Sloveniji živimo. Vedno več je tudi nastanitev in vedno več tudi cenimo to, kar je narejeno doma, domačo kulinariko in tudi ta ponudba je čedalje boljša. Tudi nam turističnim delavcem je všeč, da lahko tudi domačim gostom pokažemo, kaj je značilno za neko regijo – da gremo na bujto repo v Prekmurje, na friko v Tolmin, na frtaljo nekam v Goriška Brda ali kamorkoli drugam, da tudi to spoznavamo," pravi Širca.

Kot pravi, ne bodo vsi preživeli počitnic v Sloveniji, upa pa, da se bo čim več ljudi odločilo za to, da bi se vsaj za kak vikend odpeljali v katero drugo regijo, tam spoznavali nove kraje, lokalno kulinariko in na ta način pomagali tudi lokalnim ponudnikom.

Žanna Korošec Slovenijo po dolgem in počez prečesava s svojim fotoaparatom. Foto: Žanna Korošec

Tudi Žanna Korošec, Rusinja, ki že 13 let raziskuje tudi najmanj znane slovenske kotičke in o tem piše blog v ruskem jeziku, meni, da Slovenci svoje države ne poznamo dovolj dobro in imamo letos zagotovo priložnost, da to spremenimo.

"Ne, Slovenci ne poznajo svoje države. Tudi moj mož je celo življenje zelo veliko potoval po Sloveniji, pa ga še vedno večkrat pripeljem v lepe in zanimive kraje, za katere še nikoli ni slišal. Veliko ljudi tudi hodi na dopust v tujino, a Slovenije ne poznajo," meni Koroščeva.

Z zaskrbljenostjo opazuje, kaj bo s turistično panogo v Sloveniji, popolnoma brez dohodka so tudi vsi vodiči. Meni, da Slovenci sicer ne bomo mogli nadomestiti izpada dohodka zaradi tujih gostov, da pa lahko pomagamo že samo z izletom v nek nov kraj, kjer se lahko oglasimo pri domačiji, lokalnemu vinarju ali kako drugače z nakupom podpremo njihovo ponudbo.

"Zakaj bi šel nekam, kjer zaradi gneče niti ne moreš uživati"

Vsem, ki bodo želeli dopust preživeti znotraj slovenskih meja, bi priporočila, naj obiščejo kraje, ki niso tako obljudeni, pa čeprav bi morda nanje pomislili najprej.

"Sama že dve leti nisem bila na Bledu. Pa ga imam zelo rada, neverjetno je lep. Prej sem tja hodila kar tako, da sem enostavno pogledala, kakšno je vreme, vzela fotoaparat in šla, uživala in se sprehajala, zdaj pa tega ne počnem več. V zadnjem času si lahko na Bledu užival le še pozimi. Toliko turistov je bilo, da Bleda ne vidiš, ne vidiš njegovih lepot. Ne razumem, zakaj bi šla tja, kjer je gneča, ker je naporno in nič ne vidiš," meni.

Kljub temu pravi, da bi bilo lepo, če bi si vsak Slovenec ogledal katero od znamenitosti, ki privlačijo turiste. Za primer navede Škocjanske jame, za katere je prepričana, da veliko Slovencev v njih še ni bilo, pa turisti od tam vedno odhajajo navdušeni.

Vsak naj pomisli, kaj ga najbolj zanima in se nato odpravi na pot

Po drugi strani pa je v Sloveniji ogromno zares lepih krajev, pravi Koroščeva. Vsakomur bi priporočala, da najprej pomisli na to, kaj ga zanima.

"Če ga zanima zgodovina Slovenije, naj si izbere temo in si nato nekaj ogleda. Lahko bi si, na primer, ogledal kaštele oziroma gradove in dvorce v Slovenski Istri, ki so zelo lepi in zanimivi. Če nekoga zanima kolesarjenje, so v Prlekiji naredili krasno pot za kolesarje, ki je neverjetno lepa. Ob njej so vasice z zelo prijaznimi, gostoljubnimi ljudmi, njihova kuhinja je izvrstna, prav tako vina in pokrajina je neverjetno lepa. Ali pa naj gre na kolesarjenje v občino Gorenja vas – Poljane. Tam lahko prevoziš 135 kilometrov, pa ne prideš ven iz občine. Pot lahko opraviš v treh delih, če pa si dober kolesar, pa lahko prekolesariš tudi vse v enem kosu. Tam je spet neverjetno lepo in urejeno, povsod najdeš okrepčevalnico. Odvisno je torej od tega, kaj ti je všeč in v Sloveniji lahko najdeš karkoli," je prepričana Koroščeva, ki se na pot najpogosteje odpelje z možem na motorjem.

Slovenija ponuja ogromno čudovitih možnosti za aktivne počitnice.

"Slovenci bi lahko pogledali, zakaj turisti prihajajo v Slovenijo"

Čeprav, kot pravi, sploh ne ve, kaj je to dopust, bi svojega verjetno preživela tako, da bi se odpravila po vaseh Slovenske Istre in Krasa, kjer najbolj uživa.

"Po eni strani je tam zelo gosto poseljeno, najdeš lahko zelo zanimive cerkvice in ogromno turističnih poti. Povsod so tudi gostilne, kmetije z izvrstno hrano in vinom, ljudje so prijazni, gostoljubni in govorijo v tvojem jeziku," pove Koroščeva, ki je prepričana, da bi v Sloveniji z lahkoto preživeli čudovit dopust.

"Slovenci bi lahko pogledali, zakaj turisti prihajajo v Slovenijo. Vsako leto jih je več. Prepričana sem, da bodo spet prišli, ko bo konec epidemije, v tem času pa bi si lahko vse te kraje brez prevelike gneče ogledali Slovenci," je prepričana.

Ob objavah jo tujci sprašujejo, kako lahko nekje preživijo dopust

Opaža, da je v času virusa veliko zanimanje za Slovenijo iz tujine. Tudi sama je na svoji spletni strani, kjer o Sloveniji piše v ruskem jeziku, začela v času koronavirusa začela objavljati še več – o zgodovini, znamenitostih tudi zelo oddaljenih slovenskih krajev. Vse to z namenom, da bi v obisk naše države prepričala še koga. Že zdaj prejema veliko odzivov.

"Ljudi vse to zelo zanima, odzivi so super. Sprašujejo me, kako prideš na dopust v tako vas – to so me nazadnje spraševali ob fotografijah Svetega Tomaža nad Praprotnim," pove Koroščeva.

"V Sloveniji je še veliko pokrajin z neizkoriščenim potencialom"

Po njenem mnenju je v Sloveniji veliko neizkoriščenega potenciala predvsem v Beli krajini, na Kozjanskem, ki je po njenem mnenju zelo zanimivo in ima zelo veliko za ponuditi, a je turistov tam premalo, saj jih zaenkrat še ne znajo privabiti.

"Tudi Prlekija ima sanjsko pokrajino, ki bi si jo gotovo ogledalo še več ljudi. Tudi na območju Špičnika, od koder je cesta v obliki srčka med vinogradi, imajo zelo dobro vino, pa o teh krajih ne govorijo veliko in ne pišejo preveč, pogosto vidimo le ta srček. Tudi Poljanska, Selška dolina, Baška grapa so izjemno lepi kraji, pa jih ljudje ne poznajo. Korita hodimo večinoma gledat na Sočo, pa je tega veliko povsod po Sloveniji. Baška grapa je čudovita, ima zanimive vasi in zelo zanimivo zgodovino priseljencev s Tirolske," pove Koroščeva, ki ji je žal, da ljudje slovenskih krajev ne poznajo in jih ne izkoristijo bolj za svoje izlete.

Z obiskom številnih turističnih kmetij bomo veliko pripomogli tudi mi. Foto: Ana Kovač

Glede na število turistov, ki vsako leto prihajajo v Slovenijo, meni, da bi Slovenci morda lahko pokrili 25 odstotkov, a kot pravi, se veliko Slovencev večinoma odloča za enodnevne izlete. Veliko pa lahko pripomoremo že s tem, ko se nekje ustavimo in nekaj pojemo ali kupimo lokalne dobrote in v njih nato uživamo doma in tudi s tem podpremo turizem.

"Vem, da imajo zdaj na Krasu veliko vina in ne vedo, kaj bodo z njim. Nek kmet je dejal, če bo z njim zalival polja. Po eni strani bomo z nakupom takemu kmetu vsaj malo pomagali, po drugi strani pa bo ta kmet imel denar, da bo kupil nekaj, kar proizvajaš ti," meni Koroščeva.

Ko spremlja poročanje o tem, kako bomo preživeli dopust, če ne bi mogli iti v tujino, se ji vse zdi zelo črnogledo in je prepričana, da bi morali tudi na tem nekaj narediti.

"Dolgoročno bi morali Slovenci spremeniti odnos do svoje države in svojega naroda. Če bi se odločili v tem času preživeti kak dan nekje drugje v Sloveniji, bi vsaj malo spoznali svojo državo, ker je ne poznajo dovolj. In več, kot je bodo videli, bolj jo bodo imeli radi, saj je res čudovita," še zaključi Koroščeva.