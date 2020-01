Je kulinarika rešilna bilka za zimski turizem na Pohorju? #video

Konec tedna bo na Mariborskem Pohorju prvič to zimo po snežnem stadionu mogoče smučati vse do doline. Ker pa do zdaj vreme zimskemu turizmu ni bilo naklonjeno, škodo ocenjujejo na pol milijona evrov. Eden izmed korakov k ponudbi, ki bi hotelirjem in gostincem omogočala obratovanje tudi brez snega, se zdaj kaže v skupni blagovni znamki Okusi Štajerske.

Zima na mariborskem Pohorju je bila do zdaj večinoma zelena in topla. Prodali so za 150 tisoč evrov manj kart, kot so načrtovali. Umetni sneg, ki so ga z več kot sto topovi ustvarili v začetku decembra, pa so nato vzele visoke temperature.

"Smučarske proge je bilo treba zasnežiti na novo, posledice zaradi toplega vremena ocenjujemo na približno pol milijona evrov," je dejal Miha Rubin iz Marproma.

Stavijo na skupno blagovno znamko

Zimska ponudba za pohorski turizem tako ne bo več dovolj, zato zdaj ponudniki veliko stavijo na skupno blagovno znamko. Z Okusi Štajerske gostinci in drugi ponudniki od danes svoje storitve tržijo tudi po spletu. In kaj bo prodajni hit?

"Po mojih izkušnjah bodo to pohorski štajerski piknik, zgodba Bolfenka in moja babica in dedek sta carica," je napovedala Rebecca Gerbec, vodja turistične agencije Martura.

Pridružilo se jim je že več kot 70 ponudnikov

Blagovni znamki se je pridružilo že več kot 70 ponudnikov, ki se bodo z Okusi Štajerske tudi enotno promovirali. "Štajerska lahko ponudi pristno, tipično štajersko gostoljubje, štajerske jedi in pa butični turizem brez množičnega," je pojasnila Patricija Jankovič, vodja projekta Okusi Štajerske.

Gre za korak k zagotavljanju celoletne turistične ponudbe na Štajerskem in Pohorju. Je lahko morda tudi odgovor na težave zaradi zelenih zim? "Če to ni odgovor na to, potem smo zaman sploh kaj počeli. Natanko to poskušamo narediti. Zime so mile, snega je vedno manj, vedno bolj se je treba truditi zanj, kar je tudi drago. Letni turizem bo z novim projektom zagotovo zaživel," je odgovorila Gerbčeva.

Zimski turizem bodo razvijali še naprej

Kljub temu pa želijo na Mariborskem Pohorju še naprej razvijati tudi zimski turizem, saj vendarle pozimi od njega živi večina hotelirjev in gostincev.

"V lanski sezoni smo imeli 120 smučarskih dni, od tega je bilo več kot 50 dni mogoče smučati tudi do doline po Snežnem stadionu ali po Čopovi progi," je še povedal Rubin. Po Snežnem stadionu bo prvič to zimo mogoče smučati ta konec tedna, sredi februarja pa bodo areno znova zavzele najboljše smučarke sveta.