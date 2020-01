Past čezmernega turizma: najbolj trpi narava #video

Če smo Slovenci pri čem enotni in na to ponosni, je to naša čudovita narava. Najbolj znana poljudnoznanstvena revija na svetu National Geographic je Slovenijo razglasila celo za najbolj zeleno državo na svetu. To pa s sabo nosi tudi temne plati.

V stotih letih od nastanka dokumenta Spomenice smo naredili precejšen korak naprej.

"Vse točke Spomenice oziroma naloge, ki so si jih zadali, so aktualne še danes, s tem da je danes družba tista, ki je odgovorna za okolje," je za Planet povedal Janez Kastelic, predstavnik Skupnosti parkov.

Z varovanjem narave se v Sloveniji ukvarja okoli 350 ljudi

Po stotih letih skrbi za naravo imamo v Sloveniji zakonsko zavarovanih 13 odstotkov slovenskega ozemlja. To so vsi naši parki, naravni rezervati in naravni spomeniki.

"Preostala območja so ali ekološko pomembna območja ali območja nature 2000, kjer ni varnostnih režimov, ampak so le varstvene usmeritve. Vizija je, da povečamo varovana območja," pojasnjuje Jana Vidic z ministrstva za okolje in prostor.

Foto: Getty Images Z varovanjem narave se v Sloveniji ukvarja okoli 350 ljudi, kar je bistveno premalo, poudarja direktor zavoda za varstvo narave. Meni, da mora družba preseči parcialne interese v korist varstva narave.

"Naša naloga je, da vsaka panoga pri sebi premisli, kaj lahko stori za varstvo narave," meni Teo Hrvoje Oršanič, direktor zavoda za varstvo narave.

Eden od problemov lahko kmalu postane čezmerni turizem. Neokrnjena narava privablja vedno več obiskovalcev, zato deli narave pogosto postanejo preobremenjeni.

Čeprav je neokrnjenost narave v primerjavi z drugimi državami sorazmerno dobra, je dejstvo, da so pritiski na naravo danes neprimerljivo večji kot pred stotimi leti, o čemer priča tudi zmanjševanje biotske raznovrstnosti.