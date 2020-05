Počivalšek napovedal dodatno pomoč slovenskemu turizmu

Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek bo vladi predlagal podaljšanje ukrepov pomoči za turistično panogo, med drugim sofinanciranje čakanja na delo. Ukrep bi lahko podaljšali za nekaj mesecev ali do konca leta. Odpiranje manjših nastanitev minister pričakuje še v tem mesecu.

Gospodarski minister Zdravko Počivalšek je pred začetkom srečanja strokovnega sveta za turizem zatrdil, da turizem "lahko računa na dodatno pomoč države". S predstavniki turističnega gospodarstva in relevantnih institucij želi minister danes govoriti predvsem o dveh temah: dodatnih ukrepih za pomoč panogi ter standardih, ki bodo veljali za gostinske in turistične obrate v času ponovnega zagona, poroča STA.

Turizem lahko računa na dodatno pomoč države. To je ključno sporočilo prve seje novoustanovljenega strokovnega sveta za #turizem. Obravnavamo predlog novih ukrepov, ki bodo našemu turizmu pomagali zaživeti na novo.💚 pic.twitter.com/9ESeKL7i0P — Zdravko Počivalšek (@PocivalsekZ) May 4, 2020

Počivalšek: Turizem je prvi doživel vpliv krize s koronavirusom

O novih standardih delovanja bo s svetom danes razpravljal direktor Nacionalnega inštituta za javno zdravje Milan Krek. V luči želje po boljšem povezovanju turizma in kmetijstva, ki bi lahko prineslo nov zagon slovenskemu podeželju, pa je na sejo sveta Počivalšek povabil tudi kmetijsko ministrico Aleksandro Pivec.

Med konkretnimi predlogi je Počivalšek izpostavil podaljšanje ukrepa državnega sofincaniranja čakanja na delo za turistično panogo, in sicer za štiri mesece ali celo do konca leta. "Turizem je prvi doživel vpliv krize s koronavirusom in bo, tudi zaradi navezave na tuje goste, kasneje v polni meri zagnal svoje delovanje," je takšen predlog utemeljil Počivalšek.

Prav tako bi bilo po njegovih ocenah smiselno ustanoviti sklad, ki bi z nepovratnimi sredstvi in ugodnimi krediti omogočil podjetjem tekoče poslovanje in nov investicijski zagon. Delovanje panoge bo namreč potrebno prilagoditi novim standardom, je spomnil gospodarski minister.

Turizmu se obeta od 25- do 70-odstotni upad prihodkov

Ocene o tem, kakšen padec se zaradi epidemije novega koronavirusa letos obeta slovenskemu turizmu, so zelo različne, lahko gre za od 25- pa do več kot 70-odstotni padec, je spomnil Počivalšek. Po njegovih besedah bo upad dohodkov v panogi odvisen tudi od hitrosti odpiranja meja. "Osnova je epidemiološka slika, ki nam trenutno daje optimistično podlago," je dejal minister.

Tako so pripravili urnik postopnega odpiranja dejavnosti. Terase lokalov se odpirajo danes, v nadaljevanju pa bi lahko še v prvi polovici maja vrata odprli manjši nastanitveni ponudniki, v drugi polovici meseca ali v juniju pa bi sledili večji koraki. Ob tem je Počivalšek opozoril, da določenih aktivnosti še kar nekaj časa ne bo, denimo večjih prireditev predvidoma ne bo vse do konca leta.

Hrvaška in Slovenija bosta določili protokol prihodov na turistične destinacije

Počivalšek je spomnil tudi na obisk pri hrvaškem ministru za turizem Gariju Cappelliju prejšnji teden, ko sta se dogovorila za postopno odpiranje slovensko-hrvaške meje za slovenske lastnike nepremičnin in plovil na Hrvaškem, v drugem koraku pa še za turiste. V tem tednu bosta po Počivalškovih besedah protokol prehoda meje in prihoda na turistično destinacijo dogovorila direktorja obeh nacionalnih inštitutov za javno zdravje.

Počivalšek je sicer poudaril, da bo "turizem jutri drugačen", zlasti z vidika večje odgovornosti do zdravja: "Verjamem, da so v turističnem gospodarstvu in mi kot odgovorno ministrstvo tisti, ki vemo, v katero smer je treba pripraviti ukrepe, da bomo na tem področju aktualni." Spomnil je tudi, da ima slovenski turizem določene prednosti, saj da je že do zdaj svojo ponudbo gradil na butičnosti in na obljubi zelene, aktivne in zdrave Slovenije. "Verjamem, da bo to temelj turizma v prihodnje," je dejal Počivalšek.